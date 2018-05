Nicolae Banicioiu pleaca din PSD la formatiunea lui Victor Ponta: Acum PSD e un partid de rasul lumii

Exista si alti nemultumiti

Valul de demisii zdruncina corabia PSD. Doar sobolanii pleaca, spune Dragnea

Fostul ministru al Sanatatii a confirmat ca se va alatura formatiunii Pro Romania, condusa de Victor Ponta si Daniel Constantin."Am luat decizia de a fi alaturi de colegii mei din guvernarea Ponta, guvernare cu care am facut multe lucruri bune. Supararea mea fata de conducerea de acum a PSD e cunoscuta, deprofesionalizarea continua. Nu pot sa fiu partas cu lucrurile induse de domnul Dragnea, distruge PSD, unii prevedeau asta.Stanga romaneasca trebuie sa ramana reprezentata, dar de oameni profesionisti. Ce se intampla acum in partid nu are nicio legatura cu PSD", a spus Banicioiu intr-o interventie telefonica pentru Antena3."In continuare merg la Pro Romania, voi fi alaturi de colegii mei din PSD (cei care s-au alaturat deja formatiunii - n.red.) . Am vorbit cu foarte multi membri de partid. Nu asta e partidul in care am intrat si practic am crescut. De la PSD aveam alte asteptari"."De aceea, cred ca Dragnea trebuie sa se opreasca din demersurile distructive, sa termine cu ipocrizia daca vrea sa faca ceva, o reforma, pentru ca a avut ocazia si inca o are", a mai spus deputatul.Intrebat daca a mai vorbit cu alti colegi de partid despre plecarea din PSD, el a raspuns afirmativ, subliniind ca sunt foarte multi social democrati nemultumiti."Sunt multi oameni care aveau alte asteptari de la partid. Sunt multi nemultumiti", a mai precizat Nicolae Baniciou.Nicolae Banicioiu a fost unul dintre putinii dizidenti la congresul din martie al PSD. Alaturi de Ecaterina Andronescu, a candidat la functia de presedinte executiv, insa a pierdut in fata Vioricai Dancila. Demisia lui Banicioiu vine in contextul in care din ce in ce mai multi social-democrati parasesc PSD, fapt ce a declansat un val de reactii din partea unor lideri ai partidului.Joi, vicepresedintele PSD Mihai Fifor a sustinut ca "dezertorii tradeaza votul cetatenilor", in timp ce Rovana Plumb spune ca "nicio tradare nu ne va impiedica sa ducem la indeplinire programul de guvernare".Cat despre Liviu Dragnea, acesta a incercat sa para increzator si a sustinut ca "nu se darama casa de la doi sobolani", cu referire la doi fosti premieri ai partidului, probabil Victor Ponta si Mihai Tudose.Fondatorul Pro Romania Victor Ponta a anuntat, miercuri, la Constanta, ca formatiunea intentioneaza sa ceara infiintarea unui grup parlamentar in Camera Deputatilor , dupa ce a ajuns la 10 parlamentari.De cand a plecat din partid, Ponta a devenit principalul opozant al conducerii PSD prin declaratiile transante impotriva politicilor si deciziilor formatiunii lui Liviu Dragnea.Unele voci sustin ca face opozitie cu mai multa convingere decat PNL si/sau USR. Cum a racolat mai multi parlamentari de curand, voturile Pro Romania ar putea cantari greu in ecuatia calculelor la o eventuala motiune de cenzura.