Ministrul Cercetarii si Inovarii si-a dat demisia

Ziare.

com

Anuntul a fost facut prin intermediul unui comunicat de presa publicat pe site-ul ministerului."Ministrul Cercetarii si Inovarii, prof.dr. Nicolae Burnete, prin prezentul comunicat, aduc la cunostinta opiniei publice faptul casi cel putin la acest moment, nu va face subiectul unei conferinte de presa", precizeaza documentul.Nicolae Burnete a fost numit in functie in 29 ianuarie Amintim ca Ministerul Cercetarii este cel mai mare pierzator al rectificarii bugetare : i se vor lua 122,1 milioane de lei.In ultima propunere de rectificare bugetara, Guvernul a decis sa reduca substantial alocarea de fonduri pentru cercetare (10% din bugetul anual al cercetarii), in conditiile in care bugetul este oricum de cinci ori mai mic decat recomandarea europeana de 1% din PIB.Ca o comparatie, media UE este de 2,03% din PIB, iar alte tari, precum Coreea de Sud, aloca pana la 4,3% din PIB pentru acest domeniu.A.D.