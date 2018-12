Aceasta filmare cu Ceausescu te va face sa-ti amintesti de comunism cu un gust amar

Ziare.

La sfarsitul perioadei comuniste, in anul 1989, produsele alimentare de baza devenisera o raritate. Totusi, in acest video , magazinul pe care il viziteaza Ceausescu este foarte bine aprovizionat.La fel ca in tarile vecine, in anul 1989, majoritatea populatiei din Romania nu era multumita de regimul comunist. Politica economica si de dezvoltare a lui Ceausescu (inclusiv proiecte de constructii grandomane si un regim de austeritate menit sa permita Romaniei sa-si plateasca intreaga datorie externa) era considerata responsabila pentru penuria extinsa din tara. In paralel cu cresterea dificultatilor economice, politia secreta, Securitatea, era omniprezenta, facand din Romania un stat politienesc.