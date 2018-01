AFP: Nostalgie si amaraciune la 100 de ani de la nasterea lui Ceausescu

"Simbol al unui trecut glorios"

"Eu am venit sa-mi fac datoria de patriot si sa aprind o lumanare pentru el, pentru ca merita", spune Valerian, in varsta de 79 de ani, cu o sapca cu cozoroc pe cap, intre zeci de adepti ai fostului "Conducator" cu flori si lumanari in mana.Rastrunat de o revolta anticomunista pe 22 decembrie 1989, dupa un sfert de secol de regim de fier, Ceausescu a fost impuscat trei zile mai tarziu, alaturi de sotia sa Elena, in urma unui proces sumar."Nu ar fi trebuit sa il omoare", spune trist acest sofer pensionar, minimalizand privatiunile care au marcat epoca Ceausescu. "Toata lumea avea un loc de munca, un apartament, congelatoarele erau pline", da el asigurari.Instalat la sefia Partidului Comunist (PC) in 1965 si devenit primul presedinte al tarii in 1974, Ceausescu a instaurat una dintre dictaturile cele mai dure din Europa de Est, potrivit istoricilor."Care dictator?!", se indigneaza o femeie in varsta, venita sa depuna flori la mormantul din marmura rosie ridicat in Cimitirul Ghencea de la Bucuresti. "Oamenii politici de astazi sunt ei capabili sa faca cate a facut Ceausescu? Deloc, ei nu fac decat sa fure", adauga ea.Numerosi romani considera ca "Ceausescu este simbolul unui trecut glorios, al unei Romanii a carei memorie a eliminat frigul si foamea", a declarat pentru AFP sociologul Vasile Dancu.Aceasta nostalgie a sporit in ultimii ani, alimentata de dezamagirea fata de clasa politica aflata la putere de 28 de ani dupa revenirea la democratie, subliniaza el."Ceausescu bantuie mereu, ca o fantoma, spiritele celor formati inainte de 1989. Discursul national-comunist este in continuare foarte prezent in dezbaterile politice, in timp ce fostul lider pare ca a devenit frecventabil, demn de respect, un mare patriot", declara pentru AFP istoricul Armand Gosu.In opinia sa, mostenirea fostului dictator este omniprezenta: "cele mai multe orase au fost desfigurate de politica sa de sistematizare, geografia economica a tarii este in parte rezultatul deciziilor sale ilogice".Insa "ranile cele mai adanci sunt de ordin social", releva istoricul.Industrializarea fortata din anii '70 a antrenat exodul catre orase a milioane de tarani, chemati sa munceasca in uzine.Unii dintre ei au fost promovati functionari de rang inalt, activisti PC sau ofiteri in Securitate, redutabila politie politica. "Asta a provocat o adevarata revolutie, in care rolurile in cadrul societatii au fost inversate", apreciaza Gosu."Ceausescu a instaurat o dictatura personala, iar regimul sau era bazat pe teroare", subliniaza cu amaraciune Radu Filipescu, in carsta de 82 de ani, condamnat la zece ani de inchsioare in 1983 din cauza ca a distribuit manifeste care-i indemnau pe romani sa protesteze in strada fata de regimul comunist.El aminteste ca fostul lider a dat ordin sa se traga in manifestanti in cursul revoltei din 1989, soldata cu, dintre care aproximativ 160 inainte de fuga lui Ceausescu.Filipescu evoca de asemenea cultul personalitatii care-l inconjura pe Ceausescu si care i-a transformat aniversarea intr-un spectacol "dezgustator".Insa fostul dictator provoaca de asemenea interes si curiozitate. Giganticul palat ridicat din ordinul sau in centrul Bucurestiului si care gazduieste astazi Parlamentul este una dintre principalele atractii turistice a tarii, cu 210.000 de bilete vandute anul trecut.Fosta sa resedinta, Palatul Primaverii, deschis publicului de aproape doi ani, a primit la randul sau 36.000 de vizitatori in 2017.Iar a cincea oara, casa Artmark va organiza pe 31 ianuarie o licitatie de bunuri care le-au apatinut Ceausestilor, intre care fotografii, covoare cu chipul "Fiului multiubit al tarii", haine sau cadouri oferite de lideri straini."Exista un interes evident fata de asemenea obiecte. Unii cumparatori sunt miscati de nostalgie, altii vor sa-si imbogateasca colectia, pentru ca este vorba despre bunuri care au apartinut unui cuplu prezidential", declara Mihai Ipate, reprezentantul Artmark.