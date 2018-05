Comunismul, explicat tuturor romanilor. Ghidul spectaculos realizat de niste tineri romani ca sa schimbe perceptia despre dictatura

Ziare.

com

Frazele cele mai populare suna cam asa: "toata lumea avea o casa" si "toata lumea avea serviciu" in perioada comunista. Totusi, realitatile perioadei comuniste raman intr-un con de umbra, mai ales pentru generatiile de tineri nascuti dupa 1990.Cei de la Forum Apulum s-au hotarat sa schimbe acest lucru. Ei au creat un ghid ilustrat, numit "Partidul te vrea tuns", al comunismului romanesc . Initiatorul proiectului este Ciprian Cucu. Ghidul pune accentul pe grafica, iar textul este redus la ce este esential. Acesta din urma este validat de profesori de istorie de la doua licee din Alba Iulia si cu Alin Muresan, de la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc.Forum Apulum este o asociatie infiintata in 2017 in Alba Iulia. Se ocupa cu proiecte culturale si educatie, mai ales in ceea ce priveste gandirea critica si cultura civica. "Una din temele noastre principale este << istoria incomoda >>: consideram ca intelegerea corecta a istoriei, inclusiv a episoadelor neplacute, este esentiala pentru a fi un cetatean informat si implicat", anunta pagina proiectului.