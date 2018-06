Dosarul Gheorghe Ursu: Fostii militieni au descris iadul din Catanga, locul in care erau inchisi anticomunistii

Procesul

Cuvintele apartin lui Ion Dinu, care in septembrie 1985 lucra la Directia Cercetari Penale - Serviciul Arest si transfer detinuti.Un barbat inalt, care vorbeste greu. Are o problema la unul dintre picioare, sta sprijinit in carja. Refuza sa se aseze: "stau mai bine asa, decat pe scaun".Dinu a lucrat cel mai mult la punctul de triere auto din curtea Militiei, dar efectua si paza si supraveghere in Arestul Capitalei.Acum, dupa aproape 33 de ani de la acea perioada, este audiat ca martor la Curtea de Apel Bucuresti, in dosarul privind moartea disidentului Gheorghe Ursu.Catanga este zona din Arest in care a fost inchis disidentul. In sala de judecata sunt prezenti maiorul in rezerva Marin Pirvulescu si colonelul in rezerva Vasile Hodis, fosti ofiteri ai Departamentului Securitatii Statului, acuzati de infractiuni contra umanitatii.Alti doi inculpati din dosar, fostii ministri de Interne George Homostean si Tudor Postelnicu, acuzati de complicitate la infractiuni contra umanitatii, au decedat dupa trimiterea in judecata.Ion Dinu a dat detalii despre modul in care se desfasura activitatea in Arest si regulamentul intern. Pe Ursu nu l-a cunoscut, dar a vazut informatii despre acest caz la televizor, dupa 1990. "Este posibil sa-l fi vazut pe Ursu, in acea perioada, arestatilor li se dadeau numere, ii strigam dupa numere, nu stiam cum ii cheama", a spus acesta.La izolare severa ajungeau detinutii "care nu-si vedeau de treaba lor". "Cand faceau scandal, bateau in usa, se automutilau, rupeau patul, li se facea raport.Subofiterul de paza anunta seful de tura, apoi ofiterul de serviciu sau seful Arestului, apoi arestatul era trimis la izolare. Nu putea sa-l bage la izolare fara ordinul sefului de arest, ofiterului de serviciu si al ofiterului care-l ancheta", a povestit Dinu. El a lucrat in Arest pana in 1994. Dupa 1990, insa, zona Catanga nu a mai fost folosita.De-a lungul acestui proces, mai multi martori au explicat magistratilor ce era Catanga. De regula, acolo erau mutati detinutii despre care nu se putusera obtine informatiile utile in ancheta prin metode obisnuite. Alti martori au explicat ca celulele din compartimentul Catanga "erau ale Securitatii."Florinel Palamariu, fost subofiter de Militie, fost sef de schimb in Arest: "In toate camerele din Catanga era instalata tehnica de ascultare si supraveghere, aceasta fiind monitorizata de catre ofiterii din cadrul Directiei a VI-a a Securitatii.""Arestatii mutati in zona Catanga erau cei care nu isi recunosteau faptele, fiind mutati aicea pentru a fi tinuti in conditii mult mai grele."Ion Andrei a lucrat ca subofiter in 1985 tot la Arest. Dupa Revolutie a fost promovat ofiter de cercetari penale.Martorul este prudent in declaratii. Nu vrea sa dea detalii despre motivul pentru care arestatii erau mutati pe Catanga - "este secret profesional", sau daca acolo erau plasati informatori in celula - "nu era treaba mea".Vorbeste cu greutate si se plange instantei ca este bolnav. Da detalii interesante despre o usa care se afla intre Arestul Militiei si cel al Securitatii. Pe ea aveau acces, atunci cand duceau gunoiul, doi dintre detinutii "vedeta" ai Arestului: Marian Clita si Radu Gheorghe.Cei despre care alti gardieni au spus ca erau informatori ai Militiei sau ai Securitatii. Cei doi au fost condamnati dupa Revolutie ca l-au ucis din bataie pe inginerul Ursu.Andrei povesteste ca cei doi detinuti aveau acces, in 1985, pe acea usa, care dadea intr-o curte care tinea de Securitate. Cei doi faceau curatenie pe holuri, iar pe acea usa duceau gunoiul la un tomberon aflat in curte.Fostul militian mai releva un amanunt interesant: "Repartizarea arestatilor in celule, inclusiv pe zona Catanga, era facuta de seful arestului, dupa ce se discuta cu ofiterul anchetator.""Da. Si eu am participat la asa ceva, cand se actiona pe teren. Nu puteai sa stai de vorba cu, de la om la om. Foloseam un fel de bata de baseball", a dat un raspuns stupefiant martorul.Ulterior, el a facut o precizare, aceste violente erau cand ancheta hotii, nu in arest. Dar a explicat ca existau si aici metode de a pune presiune pe arestati."Erau alte metode in arest, sanctiuni constand in taierea pachetului, aveam o camera care era goala, il introduceam acolo de unul singur, pana isi dadea seama ca a gresit. In acea camera era supravegheat continuu", explica Ion Andrei cum stau lucrurile in arest.Judecatorul Mihaela Nita a stabilit urmatorul termen din acest dosar pe 19 septembrie, atunci cand ar urma sa fie audiati alti gardieni si un fost coleg de celula al lui Gheorghe Ursu.Ea trebuie sa raspunda la finalul acestui proces cu o miza istorica: daca ofiterii de Securitate au fost implicati in lichidarea lui Gheorghe Ursu.Potrivit acuzarii, incercand sa evite un caz de persecutie politica, Securitatea i-ar fi inscenat lui Gheorghe Ursu un caz de drept comun, de detinere de valuta, pentru posesia a 17 dolari.Pentru acest lucru, inginerul a fost arestat pe 21 septembrie 1985 si inchis intr-o celula cu doi detinuti care aveau ordin sa-l sicaneze. Presiunile acestora culminau cu batai dure. Inginerul a murit pe 17 noiembrie 1985, in arestul Militiei Bucuresti.Militienii implicati in ancheta si colegii de celula ai lui Gheorghe Ursu au fost condamnati de-a lungul vremii pentru uciderea disidentului.Niciun ofiter din cadrul Departamentului de Securitate al Statului nu a raspuns penal pana in prezent pentru uciderea disidentului.