Euronews scrie despre mostenirea comunismului in Romania

"Dictatorul si sotia sa au fost ucisi pe 25 decembrie 1989, dupa cateva zile de rascoala nationala", noteaza sursa citata.Un raport al comisiei prezidentiale din 2006 condusa de politologul anticomunist Vladimir Tismaneanu a numit fostul regim drept "inuman"."Regimul comunist din Romania, un sistem totalitar de la infiintarea pana la caderea sa, a fost unul bazat pe incalcarea constanta a drepturilor omului, pe suprematia unei ideologii ostile unei societati deschise, pe monopolul puterii exercitate de un mic grup de indivizi, pe represiune, intimidare si coruptie", a concluzionat raportul.In aceeasi luna cu aparitia raportului, presedintele de atunci Traian Basescu a condamnat regimul comunist din Romania, intr-o separare simbolica a statului roman de trecutul sau."Dar cat de mult s-a separat Romania de trecutul ei? Si care este mostenirea regimului comunist al Romaniei", scrie Euronews , care a vorbit cu diversi experti pentru a afla raspunsul la intrebare."Mostenirea comunista in termen larg exista inca si va fi cu siguranta acolo pentru o perioada", a spus George Jiglau, politolog la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca.Acesta a declarat ca in intreaga regiune exista probleme vizibile atunci cand vine vorba despre relatiile dintre cetateni si stat si in privinta modului in care oamenii percep statul.Acest lucru se observa in sondajele de opinie, a spus Jiglau, care arata constant ca cetatenii au putina incredere in Guvern. Un sondaj realizat in mai 2019 a aratat ca 76,4% dintre romani cred ca tara se indreapta intr-o directie gresita.Romanii au incredere scazuta in institutiile politice: doar 8,9% in partidele politice si 9,8% in Parlament. Cele mai de incredere institutii interne, conform sondajului INSCOP, au fost Armata si Biserica.Jiglau sustine ca este ingrijorator faptul ca doi piloni ai oricarei democratii reprezentative, partidele si Parlamentul, au un nivel atat de scazut de incredere.Aceasta neincredere, a adaugat el, "alimenteaza, de fapt, populismul".Analistul politic Sorin Ionita, de la Expert Forum, din Bucuresti, este de acord, dar a subliniat ca romanii au mai multa incredere in institutiile UE."Oamenii din tarile ex-comuniste apar constant in sondaje ca fiind mai cinici si mai putin increzatori in institutiile lor nationale (cu exceptia armatei si a bisericii)", a spus Ionita. "In schimb, dau dovada de mai multa incredere in institutiile UE", a mentionat el, adaugand ca acest lucru poate fi atribuit unei "aspiratii" catre o buna guvernare.De asemenea, Romania are o rata ridicata de emigrare in comparatie cu alte tari, noteaza Euronews. Un raport recent al OCDE a constatat ca 17% din populatie s-a mutat in strainatate in 2015 si 2016, Romania avand o rata de emigrare mai mare decat Mexicul, China si India.Exista o mostenire durabila din partea regimului anterior, considera Ionita, dar nu este "comunism" cum s-ar putea crede."Exista mosteniri ale regimului real al lui Nicolae Ceausescu, o combinatie tipica balcanica de nationalism, socialism primitiv si clanuri familiale teritoriale, in care totul era negociabil; aranjamente informale si nicio institutie oficiala sau proces de planificare nu a functionat corect", a spus Ionita.Euronews aminteste ca Guvernul Romaniei a fost schimbat recent si ca aceasta schimbare a venit si pe fondul protestelor antiguvernamentale din ultima vreme si dupa ce fostul lider social democrat Liviu Dragnea a intrat in inchisoare.Euronews mai noteaza ca presedintele reales Klaus Iohannis a promis ca va eradica coruptia din tara si a numit un premier din cadrul Partidului National Liberal. Klaus Iohannis a spus, de asemenea, ca trebuie ca persoanele vinovate pentru regimul comunist sa fie trase la raspundere si trebuie sa se inteleaga ce s-a intamplat in timpul Revolutiei."Asteptarile sunt legate de tragerea la raspundere a persoanelor vinovate pentru ceea ce s-a intamplat in timpul Revolutiei", a declarat George Jiglau, adaugand ca asta nu va schimba mostenirea comunista care se extinde catre sectorul educatiei si sistemul de sanatate in moduri subtile.Doar schimbarile pe termen lung vor reforma cultura politica a societatii, a adaugat el.