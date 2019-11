Se vinde fosta resedinta de protocol a lui Ceausescu: Licitatia porneste de la 2,7 milioane de euro

Ziare.

Cladirea, ridicata intre anii 1925 si 1926, a fost Casa de Oaspeti a judetului Arad iar din 2000 a fost retrocedata mostenitorilor. A fost estimata de Artmark intre 3 si 3,5 milioane de euro.Casa Neuman din strada Horia este o bijuterie arhitecturala care a impresionat de-a lungul timpului numerosi oameni de afaceri, artisti sau sefi de stat.Constructia are structura in forma de U, cu fatada principala marcata de o intrare neoclasica grandioasa, cu fronton si patru coloane. Interiorul pastreaza fastul secolului trecut: vitralii viu colorate, migalos lucrate, sculpturi in lemn, stucaturi alambicate, seminee si multe alte elemente decorative.Primii membri ai familiei Neuman, Adolf, Daniel si Samuila, au ajuns la Arad la jumatatea secolului al XIX-lea si au fondat in 1851 o mica distilerie la marginea orasului, care a devenit curand o adevarata fabrica, extinsa in 1862 cu o moara cu aburi. Dezvoltarea economica din anii care au urmat a fost exploatata cu istetime de catre frati, care au deschis o filiala si la Viena. Faima platformei industriale aradene s-a raspandit in tot Imperiul si a starnit curiozitatea imparatului Franz Joseph, care a venit sa o vada in 1884.In urma vizitei, suveranul a acordat familiei rangul nobiliar ("Vegvari"). Certificatul de acordare a titlului de baron tuturor membrilor familiei a fost emis in septembrie 1913, fiind semnat de imparatul si regele Franz Joseph si prim-ministrul Tisza Istvan.Aradul a beneficiat enorm de pe urma ascensiunii si consolidarii imperiului Neuman, industriasii fiind printre cei mai mari platitori de impozite. Fiul lui Alfred, Francisc, s-a nascut la Arad in anul 1910.In 1935, fratele sau Eduard, care conducea Fabrica de spirt si drojdie, a emigrat in Cuba, astfel ca Francisc a preluat toate afacerile familiei, la numai 25 de ani. Baronul a sporit averea familiei, dar a fost si martorul neputincios al pierderii sale, in 1948, odata cu nationalizarea. A plecat in Elvetia fara niciun ban, de acolo la Salzburg si apoi in SUA.Familia Neuman a sprijinit financiar ridicarea impozantului Palat Cultural inaugurat in 1913 si a altor palate, veritabile bijuterii ale centrului Aradului pana in zilele noastre.Casa este construita cu elemente de arhitectura neoclasica si un parter bogat in decoratii, exuberant pe alocuri, ce pastreaza in prezent multe din elementele originare.Actualul proprietar a efectuat o serie de lucrari de renovare si consolidare (adancire si izolare demisol, inaltare mansarda, reparare fatada s.a.). Casa beneficiaza de un proiect de remodelare integrala si transformare a imobilului in hotel cu 23 de camere, 4 apartamente, restaurant si SPA. Amplasarea cladirii este ideala pentru functiunea de hotel, in centrul orasului Arad, vis a vis de Palatul Szantay. Curtea interioara generoasa poate fi transformata intr-o gradina de vara.