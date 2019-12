"The Guardian, despre fortareata sinistra a lui Ceausescu langa care se ridica cea mai mare catedrala ordotoxa din lume"

Ziare.

com

In mod curiOs, la 30 de ani dupa ce Nicolae si Elena Ceausescu au fost impuscati, "fortareata sinistra", inalta de 84 de metri, pe care acestia au construit-o, rezista inca, scrie The Guardian Publicatia transmite ca, de fapt, dupa caderea regimului Ceausescu, "probabil cel mai represiv din blocul comunist (Estic - n.red.)", romanii nici nu prea stiau la ce sa folosesca uriasa cladire.Scopul ei fusese sa adaposteasca, sub acelasi acoperis, toate ministerele comuniste. Dar dupa desfiintarea acestor ministere, la ce mai putea fi buna colosala constructie?Potrivit The Guardian, autoritatile s-au gandit sa amenajeze in ea cel mai mare mall din lume. Apoi, cel mai mare casino din lume. Si chiar sa transforme Casa Poporului intr-un parc tematic dedicat lui Dracula. In cele din urma, insa, au decis sa mute acolo Parlamentul.The Guardian relateaza ca pe un fapt extraordinar ca regimul lui Ceausescu a supus poporul la sacrificii enorme pentru a construi asa-zisa Casa a Poporului. Zeci de mii de oameni au fost mutati si suprafete uriase de teren au fost excavate.Practic, aceasta cladire e atat de mare incat turul turistic - lung de 2 kilometri - prezinta doar 5% dintre incaperile actualului Palat al Parlamentului, scriu jurnalistii straini.Tot gazeta britanica transmite si ca, in loc sa distruga sinistra Casa a Poporului, romanii au ales sa faca pace cu ea intr-o maniera neasteptata.Anume, construiesc in preajma ei cea mai mare catedrala ortodoxa din lume. Dupa finalizare, aceasta va fi cu 30 de metri mai inalta decat fosta Casa a Poporului.Potrivit jurnalistilor britanici, Biserica Ortodoxa Romana a acceptat sa construiasca acolo catedrala si pentru a aminti de cele 5 biserici din zona, dintre care 3 au fost demolate, iar altele 2 au fost mutate de regimul comunist al lui Nicolae Ceausescu.