Pentru prima data in 30 de ani, Comitetul Central al PCR si biroul lui Nicolae Ceausescu sunt deschise vizitatorilor

"Va invitam sa reconstituim. Va asteptam la ora 12:08 sa pastram impreuna un moment de reculegere in Piata Revolutiei", a transmis, duminica, Ministerul Afacerilor Interne.La 12:09, ora la care Elena si Nicolae Ceausescu au decolat cu elicopterul de pe acoperisul Ministerului Afacerilor Interne, se vor deschide portile pentru a vizita cladirea unde a functionat Comitetul Central al Partidului Comunist Roman pana in data de 22 Decembrie 1989 si locul de unde a condus Nicolae Ceausescu tara noastra.Publicul va avea acces in spatii care nu au fost niciodata deschise publicului, cum sunt si arestul fostei Securitati, aflat in subsolul CC, sau balconul de la etajul 1, de unde dictatorul Nicolae Ceausescu s-a adresat pentru ultima data romanilor.In interiorul MAI vor fi prezentate si doua expozitii cu documente si fotografii de referinta: "Expozitie documentara dedicata Revolutiei din Decembrie 1989", organizata sub egida Arhivelor Nationale, si "Revolutia din Decembrie 1989 - 30 de ani" cu imagini din arhiva Agentiei Nationale de Presa Agerpres.Fiind obiectiv militar, vizitatorii trebuie sa prezinte la intrare un document de identitate, iar copiii sub 14 ani trebuie sa fie insotiti de un adult.Intrarea se poate face pana la ora 16.00, iar iesirea pana la ora 17.30.De la ora 18.00, impreuna cu Guvernul Romaniei, Asociatia Geeks For Democracy si Asociatia 21 Decembrie se va organiza un eveniment de lumina si culoare in fata sediului fostului CC, unde vor fi proiectate imagini inedite din perioada 1945-1989, precum si imagini din zilele Revolutiei din Decembrie 1989.Totodata, se va face apelul solemn prin rostirea numelor Eroilor martiri cazuti in Decembrie 1989.