Conferinta de Securitate de la Munchen: Ministrul Apararii a discutat cu reprezentanti ai Consiliului Atlantic si ai ONU

Potrivit unui comunicat MApN transmis duminica, ministrul roman a multumit pentru sprijinul constant acordat in promovarea agendei de securitate a Romaniei si a exprimat convingerea ca acest trend va continua.Oficialul roman a participat, de asemenea, la o masa rotunda prezidata de generalul (ret.) James Jones, fost comandant Suprem al Fortelor Aliate din Europa (SACEUR) si presedinte executiv de onoare al AC.Potrivit sursei citate, ministrul Ciuca a amintit de colaborarea fructuoasa in cadrul proiectelor in format multilateral, precum Initiativa celor Trei Mari si Mobilitatea Militara, accentuand ca mobilitatea militara ramane o prioritate atat pe agenda nationala, cat si la nivelul NATO si al Uniunii Europene, fiind un element critic determinant al consolidarii posturii aliate de descurajare si aparare."In ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii europene de transport, este important sa luam in considerare nevoia de a asigura un echilibru geografic si conectivitatea tuturor domeniilor de transport - terestre, aeriene si maritime", a afirmat ministrul apararii nationale.In cursul dupa-amiezii de sambata, la invitatia generalului (ret.) James Jones, ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a participat la masa rotunda intitulata "Secured 5G in Defence, National Security and Society".Tot sambata, ministrul apararii nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, si subsecretarul de stat al ONU pentru operatii de mentinere a pacii, Jean-Pierre Lacroix, au reafirmat, in cadrul unei intrevederi, angajamentul Romaniei pentru consolidarea securitatii la nivel international, printr-o implicare activa in cadrul misiunilor si operatiilor de pace derulate sub egida ONU.Jean-Pierre Lacroix a reiterat aprecierea conducerii Organizatiei fata de participarea Romaniei, cu un detasament de elicoptere de transport, in cadrul Misiunii ONU integrate de stabilizare din Mali (MINUSMA), in perioada 15 octombrie 2019-14 octombrie 2020.De asemenea, in cadrul discutiilor au fost prezentate elementele de actualitate ale actiunilor intreprinse de ONU in vederea implementarii initiativei Action for Peacekeeping a secretarului general al Organizatiei, lansata in martie 2018, care are ca obiectiv cresterea eficientei operatiilor de pace."Acest deziderat se bazeaza pe un proces de intensificare a pregatirii misiunilor si pe punerea la dispozitia organizatiei, de statele membre, a unor capabilitati militare robuste si credibile, care sa permita indeplinirea cu succes a mandatelor incredintate de catre Consiliul de Securitate al ONU", se precizeaza in comunicat.Discutiile au avut loc, sambata, in contextul participarii oficialului roman la Conferinta de securitate de la Munchen.Ministrul apararii nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, participa, in perioada 14-16 februarie, in cadrul delegatiei Romaniei conduse de primul ministru Ludovic Orban, la cea de-a 56-a editie a Conferintei de Securitate de la Munchen.