Ministrii Apararii si de Externe - audiati, miercuri, la Senat in criza Iranului

Ziare.

com

Potrivit site-ului Senatului, sedinta comuna a celor doua comisii parlamentare incepe la ora 12:00.Cei doi ministri vor fi audiati in legatura cu situatia actuala din Orientul Mijlociu, precizeaza sursa citata.Pe 9 ianuarie, presedintele Klaus Iohannis afirma ca interesele Romaniei nu au fost afectate de agravarea situatiei de securitate din Orientul Mijlociu, in urma conflictului dintre SUA si Iran."In ultimele zile am asistat la agravarea situatiei de securitate din Orientul Mijlociu, care afecteaza in mod special stabilitatea din Irak si din regiune. Amplificarea tensiunilor nu este in interesul regiunii si nici al comunitatii internationale.Institutiile de baza ale statului irakian trebuie sa poata functiona in conditii de stabilitate si securitate pentru a putea fi identificate solutii pasnice in beneficiul cetatenilor. Aceste evolutii recente au un impact la nivel international si sunt relevante pentru securitatea Europei si a cetatenilor nostri, nu doar pentru securitatea statelor direct implicate. Pana in prezent, interesele Romaniei nu au fost in mod direct afectate , ma refer in primul rand la securitatea cetatenilor romani, inclusiv securitatea militarilor nostri aflati in Irak", a spus Iohannis la Palatul Cotroceni.El a dat asigurari ca Romania se coordoneaza permanent in cadrul NATO si UE, precum si la nivel bilateral cu partenerii sai strategici, in primul rand, cu Statele Unite ale Americii, in ceea ce priveste obiectivele fundamentale de securitate, atat cele nationale, cat si cele ale comunitatii transatlantice.La randul sau, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat saptamana trecuta ca Romania sustine un rol crescut al NATO in regiunea Orientului Mijlociu si in activitatea de combatere a terorismului.Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, arata, pe 8 ianuarie, ca in structurile de specialitate se continua monitorizarea si evaluarea situatiei din Orientul Mijlociu, astfel incat la nivel institutional sa poata fi luate masurile care se impun."Pentru militarii romani (...) au fost luate masurile necesare pentru relocare si, de asemenea, a fost oprita pentru moment executarea misiunilor. De asemenea, impreuna cu partenerii si ceilalti membri ai contingentelor participante s-au pus in aplicare planurile specifice pentru o astfel de situatie.In acest moment, la nivelul structurilor de specialitate sigur ca s-a analizat, se analizeaza si se continua monitorizarea si evaluarea situatiei, astfel incat la nivel institutional sa putem fi in masura sa luam masurile care se impun. Ca atare, va pot garanta ca toate institutiile care au responsabilitati pe acest segment sunt la datorie", a declarat ministrul Apararii.