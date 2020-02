Ministrul Apararii anunta ca 2.600 de camioane militare IVECO vor fi produse in Romania

Ziare.

Ministrul a explicat, intr-un interviu pentru Ora armatei, ca achizitia camioanelor IVECO a fost facuta in mai multe secvente."Am avut o secventa, un contract subsecvent, ca sa vorbim mai concret, in care am achizitionat 173 de astfel de mijloace, ulterior, atunci cand au fost create conditiile tehnice sa poata sa fie derulata procedura si incheierea un contract-cadru pentru achizitia atat a autocamioanelor, cat si a platformelor derivate necesare inzestrarii Armatei Romaniei, s-a intamplat si astazi vorbim despre un contract de aproximativ 2.900 de camioane, intr-un prim acord de 942 de camioane", a declarat Ciuca.El a precizat ca, "incepand cu cel de-al 301-lea camion, acestea se vor produce in Romania"."Unde anume - este decizia furnizorului impreuna cu structura responsabila din Ministerul Economiei, si anume Oficiul de Compensare a Achizitiilor de Tehnica Speciala, si aceasta urmeaza sa se concretizeze intr-o decizie, speram noi, cat mai curand posibil. Nu este vorba de speranta noastra, ci este vorba de obligativitatea din contract pentru ca, inca o data, cel de-al 301-lea mijloc auto trebuie sa fie integrat in Romania", a adaugat ministrul Apararii, subliniind ca aceasta cifra este "cat se poate de corecta", pentru ca, in baza contractului de offset, 80 la suta din valoarea contractului fara TVA trebuie sa se intoarca in economia nationala.Ulterior, Nicolae Ciuca a declarat ca exista o decizie la nivelul Guvernului ca, indiferent de procedura de achizitie, aceasta sa aduca beneficii industriei romanesti."Exista o decizie la nivelul guvernului, sunt discutii pe care le-am avut cu celelalte structuri care raspund de inzestrarea Armatei si optiunea este ca, indiferent ce procedura de achizitie vom derula, aceasta sa se concretizeze in offset cu beneficii pentru industria romaneasca. Pentru ca aici nu este vorba doar de achizitie si de operarea acestor echipamente noi, ci este vorba de tot ceea ce inseamna durata de viata, partea de mentenanta si nevoia de operare pe o perioada de timp de minim 20-30 de ani", a explicat el.