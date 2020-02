Ministrul Apararii: Toti militarii trebuie sa beneficieze de pensie de serviciu, nu doar cei care au fost in teatrele de operatii

"Logistica se face si in teatrul de operatii"

Afirmatiile sunt facute in contextul in care in spatiul public a fost vehiculata ideea ca de pensia militara sa beneficieze doar cei care au fost in teatele de operatii. Nicolae Ciuca a luptat in Afganistan si apoi in Irak in fruntea Batalionului 26 Infanterie, cunoscut drept Scorpionii Rosii. El a condus trupele romanesti in batalia de la Nassiria (Irak, mai 2004), prima batalie la care soldatii romani au fost combatanti activi dupa al doilea razboi mondial.Noi nu ne putem indeplini misiunile, oriunde am fi, fara sa ne bucuram de tot ceea ce inseamna liniile de suport logistic, liniile de suport tehnic, liniile de suport moral, care au o componenta considerabila in ceea ce inseamna succesul actiunii militare.Sper ca pentru mine sa fie ultima data cand fac precizarea ca armata nu trebuie separata in cei care au fost in misiuni si cei care nu au fost.," explica Nicolae Ciuca, intr-o postare pe Facebook.Ministrul arata ca pericolul si tot ceea ce inseamna cadrul de desfasurare a actiunii militare este asumat de fiecare dintre militari, inclusiv de logisticieni, pentru ca logistica se face si in teatrul de operatii."Cei care ies in misiune executa partea pur operativa a actiunii militare dar, inca o data, si acolo exista elementele de sprijin - logistic, tehnic, medical, personal, comunicatii si informatica si asa mai departe, care sunt acolo, in teatru.Faptul ca executa misiunea dintr-o anumita locatie, un pic mai "safe" (in siguranta - n.red.), cum se spune, asta nu inseamna ca nu impartasesc aceleasi elemente de pericol," afirma generalul in rezerva.Nicolae Ciuca arata ca potrivit legii, cei care ies la pensie in uniforma militara pe baza legii, nu depasesc salariul net in plata la iesirea la pensie."Militarii nu au pensie speciala. Militarii, de la Alexandru Ioan Cuza incoace, beneficiaza de pensie militara de serviciu," conchide ministrul Apararii.