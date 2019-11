Ministrul Apararii sustine ca analizeaza solutiile pentru eliminarea inechitatilor in calculul pensiilor militare

Ziare.

"Cu acordul prim-ministrului Romaniei, Ludovic Orban, exprimat in urma intalnirii de lucru de astazi, Ministerul Apararii Nationale a demarat, prin structurile de resort, un proces de analiza a solutiilor legislative prin care sa fie eliminate inechitatile in calculul pensiilor militare de stat. Obiectivul principal al acestor demersuri este acela de a asigura egalitatea de tratament in stabilirea drepturilor de pensie pentru toti pensionarii militari, indiferent de momentul trecerii in rezerva. Acest demers nu afecteaza in niciun fel indexarea pensiilor prevazuta pentru anul viitor", a scris ministrul Ciuca joi seara pe pagina sa de Facebook.Totodata, el subliniaza ca sumele aferente pentru aceasta indexare sunt prevazute in proiectul de buget al MApN pentru anul viitor."Toate pensiile militare de stat vor fi indexate cu 4,6%, incepand cu 1 ianuarie 2020, asa cum sunt prevederile legale, sumele aferente acestei indexari fiind prevazute in proiectul de buget al MApN pentru anul 2020. In cadrul conferintei de presa sustinute astazi la sediul MApN, s-a facut precizarea ca aplicarea indexarii din luna ianuarie 2020 nu va elimina discriminarea de tratament pentru pensionarii militari, de aceea procesul de identificare a solutiilor de eliminare a inechitatilor va trebui continuat. Casa de pensii sectoriala a MApN a luat toate masurile necesare pentru aplicarea acestei indexari incepand cu luna ianuarie a anului viitor", mai mentioneaza ministrul Apararii, in postarea respectiva.Premierul Ludovic Orban a declarat joi, intr-o conferinta de presa la sediul MApN, ca un grup de lucru al ministerului analizeaza "nedreptatile si inechitatile" aparute in calculul pensiilor militarilor."Am inteles ca exista un grup de lucru care functioneaza la nivelul Ministerului Apararii pentru a incerca sa initieze un proiect de lege care sa repare nedreptatile si inechitatile care au aparut in calculul pensiilor de serviciu ale militarilor in urma Ordonantei 57", a afirmat Orban, dupa o intalnire cu ministrul Nicolae Ciuca si ministrul Economiei, Virgil Popescu.Intrebat daca va fi acordata indexarea cu 4,6% a pensiilor militarilor promisa de fostul executiv, Orban a spus ca obiectivul este sa nu se creeze diferente intre pensiile militarilor."Astept rezultatul analizei grupului de lucru care s-a constituit. Obiectivul nostru este sa nu se creeze diferente in pensii intre un militar care s-a pensionat in 2016 si unul care s-a pensionat in 2019. De asemenea, sa nu se adanceasca acest decalaj prin sistemul diferit de indexare", a spus Ludovic Orban.El a adaugat ca este vorba de asigurarea egalitatii in fata legii a oricarui cetatean. "Nu este vorba de buget, aici este vorba de a asigura egalitatea in fata legii a fiecarui cetatean si de a da la o parte niste reglementari care au creat inechitati si care au pus in situatii de inegalitate diferiti militari. Eu cred ca la orice militar, daca are o activitate echivalenta, nu trebuie sa conteze momentul in care a fost trecut in rezerva, cand s-a pensionat si trebuie sa beneficieze de aceleasi drepturi la vechime egala, la grade egale", a explicat Orban.Citeste si Ministrul Les se lauda ca a dublat salariile militarilor. Cresterea neta e, insa, de 40%