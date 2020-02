Nicolae Ciuca a primit aviz pozitiv la audierile din Parlament: Pensiile militarilor nu sunt speciale. MApN nu face politica!

MApN nu face politica!

S-au inregistrat 12 voturi "pentru", 3 "impotriva" si 7 abtineri din partea membrilor Comisiilor pentru Aparare de la Camera Deputatilor si Senat."MApN nu face politica, face doar politica de Aparare a tarii", a sustinut Ciuca, la inceputul audierilor, aratand ca Ministerul Apararii este "in grafic" cu toate angajamentele.El a vorbit despre documentul semnat recent "prin care s-a consfintit largirea Bazei 'Mihail Kogalniceanu'". "Avem nevoie de infrastructura pentru tot ce inseamna achizitiile de tehnica militara", a punctat Ciuca, citat de Agerpres.Ministrul a adaugat ca, in urma unui proces de consultare, la finalul lunii iunie, va exista "o imagine a tot ce inseamna derularea proceselor de analiza si semnare a contractelor pentru achizitiile din 2020"."Impreuna cu Ministerul Economiei am reusit sa furnizam un plan pe 10 ani, care sa exprime o proiectie a nevoilor de Aparare si a fondurilor alocate", a precizat Nicolae Ciuca.Ministrul a subliniat nevoia de "lideri militari foarte bine pregatiti" in Armata romana.Pe de alta parte, Ciuca nu considera pensiile militarilor drept "pensii speciale", ci niste drepturi primite de la stat, asa cum se intampla inca de la Alexandru Ioan Cuza incoace."In momentul de fata sunt activitati de coordonare cu mediul asociativ militar in ceea ce priveste partea de eliminare a inechitatilor. Pensiile militare in modul nostru de a intelege acest aspect nu sunt pensii speciale, sunt pensii militare de stat.De la 1860 incoace, de la Alexandru Ioan Cuza, militarii si nu numai militarii, toti cei din structurile de aparare, au beneficiat de pensii de serviciu", a spus Ciuca, citat de News.ro.El isi doreste ca militarii romani sa nu fie plasati "pe ultima linie a grilei de salarizare"."Daca se va revedea legea salarizarii, mi-as dori foarte tare ca militarii sa nu mai fie pe ultima linie de salarizare. (...)", a precizat Ciuca.Acesta a precizat ca exista "argumente" astfel incat sa nu fie redus numarul de personal din Armata."Este greu sa venim cu argumente prin care sa reducem efectivele Ministerului Apararii".Nicolae Ciuca a fost intrebat si despre rolul Institutului Cantacuzino si a spus ca nu crede ca in momentul de fata acolo se pot produce vaccinuri."In momentul de fata nu cred ca suntem in masura la Institutul Cantacuzino sa putem sa ne angajam sa producem astfel de substante, vaccinuri, deci nu putem sa facem acest lucru", a afirmat ministrul desemnat al Apararii.Intrebat despre contractele esentiale din domeniul militar, Ciuca a afirmat ca singurul contract esential blocat este cel privind achizitia corvetelor: "Nu ne putem pronunta pana nu va exista o decizie a instantelor".Ministrul propus al Apararii a declarat ca nu s-a reusit sa se atraga decat cateva sute de rezervisti voluntari si este nevoie de modificarea legii in acest sens."In ultimii doi ani de zile, nu am reusit sa atragem mai mult de 300 - 400 de militari (...) Este neaparat nevoie sa reusim sa venim cu aceasta lege cat mai repede posibil pentru a deveni cat mai atractiv acest demers al MApN", a spus Nicolae Ciuca.Intrebat despre situatia sa de fost militar care e propus sa conduca in calitate de civil si om politic ministerul, Ciuca sustine ca astfel de situatii se regasesc in guverne din Europa, dar si in SUA."Nu sunt singurul ministru civil in NATO. Controlul civil asupra institutiei militare nu se asigura de catre o singura persoana. (...) Eu sunt militar in rezerva, sunt nenumarate exemple inclusiv la nivelul SUA, secretarul de Stat pentru Aparare a fost militar. Sunt mai multe tari care au ministri militari in rezerva", a argumentat Nicolae Ciuca.El a dat exemplul Ungariei, Croatiei, dar si al unor fosti ministri ai Apararii din Grecia.Nicolae Ciuca a fost, de asemenea, intrebat daca este sau nu de acord cu "desfiintarea voucherelor de vacanta pentru tot sistemul militar", el raspunzand ca acestea au fost "cat se poate de benefice".Ministrul a fost intrebat si daca sunt unitati militare care sunt pazite de firme private. In raspunsul sau, Ciuca a spus ca stie "despre ce este vorba" si a vorbit despre societatea Ro Army Security, care functioneaza la nivelul MAPN si care "are un altfel de statut". El a catalogat-o drept o societate "semi-militara" care executa paza pentru unele institutii din cadrul ministerului.Senatorul PSD Radu Oprea l-a intrebat pe ministrul Apararii ce anume isi doreste, daca vrea sau nu sa fie votat de catre Parlament.La randul sau, Niculae Badalau i-a spus ironic ministrului propus ca ii este "foarte greu" sa il voteze stiind ca colegii sai nu il apreciaza si vor vota impotriva in plenul Parlamentului". Nicolae Ciuca nu a raspuns comentariilor celor doi.Alti doi ministri propusi si audiati azi, Florin Citu la Finante si Costel Alexe la Mediu, au primit avize negative de la comisiile de specialitate. Audierile continua cu Marcel Vela, demis si propus din nou la Interne.