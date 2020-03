Ciuca, aviz pozitiv in Parlament pentru Aparare. Ce a declarat la comisie

Ziare.

Au fost inregistrate 14 voturi "pentru", sase "impotriva" din partea membrilor Comisiilor pentru aparare de la Camera Deputatilor si Senat.Avizul este consultativ.In cadrul audierilor, ministrul propus a declarat ca Programul F16 functioneaza, fiind achizitionate inca 5 avioane, care urmeaza sa completeze o escadrila."Functioneaza Programul F16, au fost achizitionate inca cinci avioane, urmeaza sa se completeze o escadrila, este in plan achizitia si celei de-a doua escadrile si sa fim in masura sa facem transferul de tehnologie catre industria de Aparare, lucru care se va intampla la AEROSTAR si ROMAERO - Bacau si Bucuresti.Tot acest demers a durat pentru ca aveam tot ceea tine de pregatire, aveam nevoie de toate celelalte categorii de forte sa se alinieze in modul de lucru al avioanelor F16, e nevoie de foarte multa tehnologie in domeniu", a precizat Ciuca.Referitor la Programul Patriot, acesta se face in functie de programul de achizitii."Pentru Patriot si HIMARS, personalul sa mearga la pregatire. Achizitia este o etapa in programul de inzestrare, realizarea capabilitatii dureaza pentru a deveni operationala", a subliniat Ciuca.Cat priveste programul de camioane blindate, acesta a fost semnat la finele anului, a spus Ciuca."Exista un termen de 90 de zile, ca intre Ministerul Economiei si producator sa se vada modul in care se concretizeaza in capabilitati de productie in Romania. Inca mai este timp, este nevoie de oficiul de compensare", a mentionat Ciuca.Referitor la Piranha 5, acesta a subliniat ca intarzierea programului a fost cauzata de relatia contractuala intre producator si beneficiar."Ca atare, au termen o saptamana sa vina sa furnizeze un raspuns atat departamentul, cat si firma producatoare. Daca nu se va respecta hotararea de guvern, se trece la masuri", a mai precizat ministrul propus al Apararii.