Dica a semnat cu o echipa de traditie dupa ce l-a refuzat pe Becali - oficial

Fostul international roman a semnat un contract valabil trei sezoane cu FC Arges, formatia la care a inceput fotbalul, el urmand a ocupa postul de manager general."Bine ai revenit, Nicolae Dica!Nicolae Dica va ocupa postul de manager general al echipei FC Arges. Acesta a semnat un contract pe 3 sezoane, obiectivul fiind promovarea in Liga I.Ii dorim mult succes pe aceasta cale si speram ca impreuna, suporteri si staff, sa ajutam Argesul sa redevina o forta a fotbalului romanesc", se arata in comunicatul celor de la FC Arges.Nicolae Dica si-a inceput cariera de antrenor la Pitesti, el reusind sa promoveze echipa in Liga 2 inainte de a merge pentru un an si jumatate la FCSB.Recent, el a fost ofertat din nou de catre Becali, insa de aceasta data l-a refuzat pe latifundiar.M.D.