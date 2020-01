Motivul pentru care Radoi s-a opus numirii lui Dica in functia de selectioner al nationalei de tineret

Ziare.

Selectionerul primei reprezentative a Romaniei l-a vrut cu tarie pe Dica alaturi de el, ca secund.Informatia a fost dezvaluita chiar de tehnicianul in varsta de 39 de ani, care spune ca nu stie ce-ar fi ales daca era informat la timp, insa se bucura ca poate fi alaturi de Radoi la nationala mare."Se pune problema ca eu am aflat de treaba asta dupa. Acum nu pot sa spun ce as fi ales, pentru ca probabil nu eram pus in situatia sa aleg intre nationala de tineret si antrenor secund la nationala mare", a spus Dica la Telekom Sport "Pentru mine a insemnat foarte mult acest lucru, ca Mirel a spus ca vreau sa mearga cu mine, sa mergem impreuna, sa reusim sa ne calificam la Euro, sau pentru Campionatul Mondial. Imi doresc sa ma implic, sa arat, sa dau totul pentru echipa si pentru Mirel sa fiu un ajutor. Nu sa fiu doar de dragul de a fi cu numele la echipa nationala si sa imi pun in CV nationala Romaniei", a completat acesta.Nicolae Dica a mai fost secundul lui Radoi si in 2015, atunci cand actualul selectioner a fost, pentru scurt timp, antrenor principal la FCSB Favorit sa preia nationala de tineret a Romaniei e Adrian Mutu