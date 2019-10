Nicolae Dica a fost demis

Ziare.

com

Ca urmare a rezultatelor sub asteptari din acest inceput de sezon, Nicolae Dica, aflat pe banca tehnica a argesenilor din vara, a fost concediat.Echipa va fi pregatita in perioada urmatoare de Valentin Nastase."Multumim, Nicolae Dica!In perioada urmatoare echipa va fi condusa de Valentin Nastase. Alaturi de Nicolae Dica au plecat si secundul Alin Popescu, antrenorul cu portarii, Razvan Stanca si preparatorul fizic, Dan Didita.Va multumim pentru munca depusa si va uram mult succes in cariera", se arata intr-un comunicat al clubului argesean.6 e locul ocupat de FC Arges in clasamentul Ligii a 2-a, dupa 10 etape.5 victorii, un egal si patru infrangeri a intregitrat FC Arges cu Nicolae Dica pe banca tehnica.I.G.