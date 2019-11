Nicolae Dica anunta o decizie neasteptata

Ziare.

Fostul antrenor de la FCSB a anuntat ca-si va construi propria academie de fotbal la Pitesti, dupa modelul lui Gica Hagi "Voi face aceasta academie la Pitesti sper cat mai curand. Sunt in discutii cu anumite persoane si sper sa fac treaba asta.Imi doresc sa le ofer copiilor din experienta mea, sa am o baza unde sa pot sa-i antrenez", a spus Nicolae Dica la Digi Sport.Dica a fost demis recent de FC Arges din cauza rezultatelor negative din acest sezon.Antrenorului i s-a propus initial un proiect pe trei ani, dar autoritatile din Pitesti s-au razgandit si l-au adus in loc pe Ionut Badea.C.S.