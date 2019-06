Dica il ataca pe MM Stoica: "Dupa 3 luni nu mai sunt bun?"

Ziare.

Actualul tehnician al lui FC Arges spune ca a fost sprijinit de Stoica, atunci cand antrena FCSB , numai cand echipa mergea si avea rezultate foarte bune."MM m-a sprijiniat atunci cand a fost OK. A iesit cand am oprit pe Sporting la Lisabona, cand am batut Lazio, cand am intrat in grupe, cand castigam cu Dinamo , cu Viitorul stiu ca m-a sprijinit, spunea ca am calitati.Dar mie imi plac oamenii care sunt aproape de tine si cand scartaie putin corabia. Eram bun inainte cu trei luni si dupa trei luni nu mai sunt bun?", a declarat Nicolae Dica pentru Telekom Sport Nicolae Dica a fost demis de FCSB in iarna, in locul sau fiind numit Mihai Teja . Desi acesta din urma avea ca obiectiv castigarea titlului, echipa din Berceni a terminat sezonul pe locul 2.Teja a fost si el demis la finalul campionatului, iar Dica a primit oferta de a reveni la FCSB, numai ca de aceasta data a declinat-o, preferand sa mearga in Liga 2 la FC Arges.