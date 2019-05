Nicolae Dica a rabufnit si l-a pus la punct pe Gigi Becali: "Ma deranjeaza, normal!"

Ziare.

Fostul antrenor al "ros-albastrilor" spune ca afirmatia finantatorului lui FCSB il deranjeaza si ca nu e conforma cu realitatea."Ma deranjeaza, normal! Reghecampf n-a fost bun, Radoi n-a fost bun, Dica n-a fost bun, Teja n-a fost bun. Pai Reghe a castigat si el vreo doua campionate. Macar unul dintre astia patru au facut ceva, nu? E usor sa lovesti in oameni", a tunat Dica la Telekom Sport "Eu am fost pe primul loc cu aceasta echipa si pe primul loc in Europa League si tot erau discutii pe la televizor. Am avut rezultate, am fost acolo. Sa-si gaseasca un antrenor foarte bun si sa castige campionate, sa mearga in Champions League, sa fie cat mai sus., dar nu are rost. Nu-mi place sa lovesc in oamenii alaturi de care am lucrat", a adaugat acesta.Nicolae Dica a antrenat-o pe FCSB timp de un an si jumatate, fiind demis la sfarsitul anului trecut si inlocuit cu Mihai Teja.