Nicolae Dica reactioneaza dupa demisia lui Bogdan Andone: Cum il ironizeaza pe Gigi Becali

Fostul tehnician al "ros-albastrilor" considera ca Bogdan Andone avea nevoie de mai mult timp pentru a avea rezultate pozitive.Totodata, Dica ii transmite lui Becali ca ar fi cazul sa aprecieze rezultatele inregistrate cu el pe banca tehnica."Unui antrenor, cand ii aduci jucatori - si au fost adusi ceva jucatori in aceasta vara - trebuie sa ii dai timp. Dar cred ca Bogdan nu a avut nici sansa acestor rezultate pozitive pe inceperea acestui campionat si a unui joc mai bun, ca sa aiba mai mult timp la dispozitie. Si cred ca de asta a si decis el sa plece. Daca el reusea sa castige cu Botosani, chiar daca nu facea un joc bun, si reusea sa obtina aceasta calificare cu Alashkert, cred ca nu pleca", a spus Dica intr-o interventie la Telekom Sport "Inseamna ca eu am fost erou ca am rezistat un an si jumatate. Acum probabil ca apreciaza si rezultatele pe care le-am avut, ca am stat acolo un an si jumatate si am facut ceva rezultate. In afara ca am pierdut acel campionat asa cum l-am pierdut, stiti foarte bine, dar consider ca am facut rezultate bune. Asta este un talent, sa poti sa te adaptezi la FCSB", a continuat acesta.Bogdan Andone si-a dat demisia, joi noaptea, din functia de antrenor principal al "ros-albastrilor".Favorit sa-i ia locul lui Bogdan Andone e fostul tehnician al Universitatii Craiovei, Devis Mangia, insa pe lista lui Gigi Becali se mai afla si Walter Zenga.