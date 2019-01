Un tablou de Nicolae Grigorescu va fi scos la licitatie. Pretul estimat este de 35.000 de euro

Ziare.

Opera este inventariata, catalogata si reprodusa in arhiva Remus Niculescu, monograful artistului timp de peste 50 de ani.Lucrarea, ulei pe lemn, semnata in dreapta jos, cu rosu, "Grigorescu", are notat si datat pe verso, in creion, "Gr. Ghyka, 12 Iulie 1939".In cadrul Licitatiei colectiei de arta romaneasca a bancherului olandez Anthony van der Heijden, Grigorescu (1838-1907) este prezent si cu "Tarancuta", acuarela pe hartie lipita pe carton, cu o valoare estimativa intre 5.000 si 8.000 de euro.Tabloul "Coloana", de Horia Bernea (1938-2000), a fost estimat intre 8.000 si 15.000 de euro, este un ulei pe panza, realizat in 1999. De acelasi autor, "Poiana Marului" - ulei pe panza - are o valoare estimativa stabilita intre 5.000 si 8.000 de euro.In "Licitatia colectiei de arta romaneasca a bancherului olandez Anthony van der Heijden" sunt incluse loturi semnate de de Nicolae Tonitza , Iosif Iser, Rudolf Schweitzer-Cumpana, Octav Bancila, dar si de Horia Bernea, Corneliu Baba, Horia Damian, Ion Alin Gheorghiu, Constantin Piliuta sau Marin Gherasim, Stefan Caltia, Sorin Ilfoveanu.