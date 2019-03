Ministrul Hurduc nu crede ca omul se trage din maimuta. Cercetatorii au apelat la experti straini sa-i demonstreze ca greseste

Dolph Schluter , Professor of Evolutionary Biology, University of British Columbia;

, Professor of Evolutionary Biology, University of British Columbia; David R. Begun , Professor, Dept. of Anthropology, University of Toronto, Associate Editor, Journal of Human Evolution;

, Professor, Dept. of Anthropology, University of Toronto, Associate Editor, Journal of Human Evolution; C. Owen Lovejoy , Distinguished Professor of Human Evolutionary Studies, Kent State University;

, Distinguished Professor of Human Evolutionary Studies, Kent State University; Russell H. Tuttle , Professor of Anthropology, Evolutionary Biology, History of Science and Medicine and the College, University of Chicago;

, Professor of Anthropology, Evolutionary Biology, History of Science and Medicine and the College, University of Chicago; Sergio Almecija , Senior Research Scientist, Biological Anthropology, American Museum of Natural History;

, Senior Research Scientist, Biological Anthropology, American Museum of Natural History; Omer Gokcumen , Assistant Professor, Department of Biological Sciences, University at Buffalo;

, Assistant Professor, Department of Biological Sciences, University at Buffalo; Steven M. Carr , Professor of Biology Genetics, Evolution, and Molecular Systematics Laboratory, Memorial University of Newfoundland;

, Professor of Biology Genetics, Evolution, and Molecular Systematics Laboratory, Memorial University of Newfoundland; Tim White, Professor of Integrative Biology at the University of California in Berkeley.

Potrivit unui comunicat de presa al organizatiei, este vorba despre urmatoarele declaratii Astfel, cercetatorii din Ad Astra au adresat expertilor urmatoarele doua intrebari:Potrivit sursei citate, toti cei chestionati au raspuns afirmativ la prima intrebare, subliniind ca nu exista nicio indoiala in opinia comunitatii stiintifice privind originea comuna a omului si a cimpanzeilor."Soliditatea acestei afirmatii este sustinuta nu numai de cantitatea imensa de material genetic similar ale celor doua specii dar si de informatiile obtinute pe baza fosilelor acestora.Consensul stiintific mentionat este sustinut si de evidenta de ordin anatomic, morfologic, scheletal, fosil, genomic si proteomic. Datele existente pledeaza pentru faptul ca stramosul comun al omului si al maimutei a trait in urma cu circa 8 milioane de ani", se arata in documentul citat.De asemenea, in ce priveste a doua intrebare, raspunsurile au fost unanime: nu exista niciun fel de evidenta care sa sustina o teorie alternativa la teoria evolutiei."Principiile generale ale teoriei evolutiei sunt in deplin acord cu toate datele existente. Originea comuna este dincolo de orice disputa iar teoria evolutiei este una din cele mai solide teorii din sfera academica.Ministrul cercetarii din Romania trebuie sa inteleaga faptul ca 'evolutia' nu este o 'teorie' tot asa cum nici 'gravitatia' nu este o 'teorie' ci ambele sunt realitati demonstrate prin evidenta. De remarcat ca nici Darwin nu a sustinut ca noi 'ne tragem' din formele existente de maimuta. Dimpotriva, atat noi, oamenii, cat si maimutele 'ne tragem' dintr-un stramos comun", explica cercetatorii.In plus, ei considera ca este inacceptabil faptul ca ministrul Cercetarii neaga teoria evolutiei."Asociatia Ad Astra considera ca este inacceptabil ca ministrul in exercitiu al cercetarii romanesti este sustinator al unor idei din domeniul fictiunii stiintifice si neaga una din cele mai solide teorii stiintifice, anume teoria evolutiei. In opinia noastra, Ministrul Cercetarii ar trebui sa fie aparatorul valorilor stiintifice reale, a rigorii demersului stiintific si nu aparatorul unor idei obscure derivate mai degraba din sfera stiintifico-fantastica", apreciaza oamenii de stiinta.Specialistii care au raspuns la intrebarile adresate de Ad Astra sunt: