Nicolae Manolescu: Foarte putini politicieni stiu sa vorbeasca, niciodata nu s-a vorbit mai rau. Dancila se comporta ca un papagal

"Premierul Viorica Dancila se comporta ca un papagal: i se pune ceva in fata si repeta ceea ce scrie acolo. In Romania nu exista in prezent un discurs politic in sensul propriu al cuvantului. Asistam la o degradare permanenta a discursului public, niciodata nu a fost mai rau ca acum", a declarat Manolescu la RFI Romania.Nicolae Manolescu atrage atentia ca "nu e voie sa nu cunosti limba literara, cand esti ministrul Invatamantului si e vorba de doi ministri la rand, care nu stiu limba romana literara si se lauda ca vorbesc hai sa zicem in dialectul, desi nu e chiar dialect, local, fie maramuresean, fie bucovinean.E vorba aici de ignorarea unor tehnici de vorbire publica, se studiau candva la retorica. Nu se mai face asa ceva. Un discurs fie politic, fie de alt fel are o structura, are un inceput si un sfarsit, o intriga, o dezvoltare, cum invatam despre povestiri, la scoala. Deci nu se poate vorbi oricum".In opinia sa, "e o degradare permanenta de atunci (raportat la anii 1990- n.red.) . Nu s-a vorbit niciodata atat de rau in spatiul public si mai ales in discursul politic, in Romania. Niciodata. Nu mai vorbim de trecutul mai indepartat. Niciodata nu s-a vorbit mai rau, asta cu certitudine".Nicolae Manolescu observa ca "unii dintre ei se mai si lauda ca nu vorbesc limba literara (...) . Tudorel Toader e moldovean si vorbeste mai degraba basarabeneste, el moaie inceputul vocalelor, 'ievaluare' si toate astea. La Justitie nu e permis asa ceva. La Invatamant, insa, e cu atat mai putin permis lucrul acesta.(...) . O sa va aduc aminte o vorba a lui Calinescu. El spunea candva: daca cineva iti spune 'te iubesc' si tu-i raspunzi 'sapt', e semn ca Universul incepe sa se destrame".Citeste mai multe despre Nicolae Manolescu: Foarte putini politicieni stiu sa vorbeasca, niciodata nu s-a vorbit mai rau pe RFI Romania