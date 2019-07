MAI va avea noi elicoptere pentru operatiuni medicale si de cautare-salvare

Ziare.

Luni a avut loc semnarea acordului-cadru de furnizare a unor elicoptere usoare, echipate corespunzator pentru operatiuni medicale si de cautare-salvare in mediul montan sau medii greu accesibile, eveniment la care a participat si premierul Viorica Dancila.Proiectul este finantat din fonduri europene, este valabil pentru o perioada de 48 de luni si are ca obiectiv achizitionarea, in total, a zece elicoptere pentru operatiuni medicale si de cautare-salvare.In prima etapa vor fi achizitionate patru elicoptere usoare multifunctionale, complet echipate pentru misiuni aero-medicale si de cautare-salvare in mediul montan sau medii greu accesibile, urmand ca in a doua etapa sa fie achizitionate alte sase, precizeaza sursa citata.Acordul-cadru a fost semnat, din partea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, de generalul de brigada Dan-Paul Iamandi, din partea Inspectoratului General de Aviatie, de comandorul Catalin-Paul Dache si din partea Airbus Helicopters Romania (promitent furnizor), de catre directorul comercial Radu Homorozeanu."Achizitionarea elicopterelor noi echipate complet pentru interventii in caz de urgenta este un demers imperativ in conditiile in care flota de care dispun in acest moment autoritatile este insuficienta pentru a raspunde interventiilor medicale si de cautare-salvare si, in special, pentru operatiunile de salvare montana. Facem un pas important care se adauga celorlalte demersuri ce fac parte dintr-un nou concept al managementului pentru situatii de urgenta - VIZIUNE 2020", a subliniat prim-ministrul.Proiectul Viziune 2020 este finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare si are drept obiectiv dotarea cu tehnica de interventie, in scopul reducerii timpului de raspuns in situatii de urgenta si asigurarea unei reactii rapide si eficiente la dezastre a echipajelor de interventie. Proiectul presupune trei paliere de dezvoltare prin achizitionarea tehnicii care sa sustina interventiile in mediile aerian, terestru si maritim.Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a fost desemnat unitate de achizitii centralizata pentru achizitia de elicoptere usoare, medii si grele, precum si a unui simulator de zbor destinat Inspectoratului General de Aviatie, necesare pregatirii si executarii misiunilor in situatii de urgenta.Inspectoratul General de Aviatie este autoritate contractanta pentru incheierea contractelor subsecvente.La evenimentul de semnare a acordului-cadru, desfasurat la Palatul Victoria, au mai participat ministrul Fondurilor Europene, Roxana Manzatu, ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Moga, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, secretarul de stat din ministerul Sanatatii Rodica Nassar, ambasadorul Frantei, Michele Ramis, ambasadorul Germaniei, Cord Meier-Klodt, reprezentanti ai IGSU, IGA si ai Airbus Helicopters Romania.Ministerul Afacerilor Interne, prin operatorul sau aerian - Inspectoratul General de Aviatie -, dispune in prezent de 22 de aeronave, respectiv 20 de elicoptere si doua avioane, reprezentand un grad general de asigurare de 56% fata de totalul prevazut in Strategia dezvoltarii aviatiei Ministerului Afacerilor Interne 2010-2020, aprobata prin Hotararea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii nr. 132.496/05.10.2010.Din totalul de 14 elicoptere usoare aflate in dotare, zece sunt destinate executarii misiunilor aeromedicale, dar niciuna dintre aceste aeronave nu este echipata conform specificului misiunilor de cautare-salvare, respectiv misiunilor de salvare din medii montane, din mediul maritim sau din medii greu accesibile.