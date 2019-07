Ministrul de Interne si-a dat demisia dupa nici macar o saptamana in functie

6 zile de proteste si cereri de demisie

Nici Moga nu si-a dorit functia

Crimele de la Caracal

Ziare.

com

"In urma unei discutii pe care am avut-o dimineata cu doamna Dancila, am decis sa ma retrag din functia de ministru de Interne", a declarat Nicolae Moga de la pupitrul Guvernului.Social-democratul a spus ca face acest pas dupa doar 6 zile in functie pentru a salva din reputatia Ministerului de Interne, puternic zdruncinata in urma modului in care s-a actionat in cazul crimelor de la Caracal."Retragerea din aceasta demnitate trebuie vazuta ca un nou inceput pentru minister. Toate aceste cercetari vor continua. Am incredere in oamenii onesti si profesionisti din minister ca vor reusi sa duca la bun sfarsit munca inceputa si le multumesc pentru colaborare. Ii multumesc dnei Dancila pentru incredere", a conchis Moga.El a devenit, astfel, detinatorul celui mai scurt mandat la conducerea MAI.Ministrul Moga era asteptat, luni, la audieri in Parlament, pentru a da explicatii despre operatiunile de la Caracal, insa nu s-a prezentat . In schimb, social-democratii au stat in sedinta pana seara tarziu, fara a da vreo declaratie la final, fugind de presa pe o iesire laterala.In cele 6 zile cat a condus MAI, dupa demiterea lui Carmen Dan, Moga s-a confruntat cu proteste zilnice in fata ministerului, dupa ce au inceput sa apara detalii despre modul in care au actionat autoritatile in cazul crimelor de la Caracal.Si Opozitia i-a cerut demisia lui Moga: "USR cere demisia ministrului de Interne, Nicolae Moga, considerand ca acesta nu poate duce MAI spre depolitizare si reforma profunda. USR considera ca Nicolae Moga nu este calificat pentru functia de ministru de Interne si ca, in MAI, incompetenta se rasfrange de sus in jos, de la ministru la subordonati.Sub conducerea lui Carmen Dan, sub conducerea lui Nicolae Moga, cel mult se vor gasi drept vinovati in tragedia de la Caracal niste 'acari Paun', in timp ce alte zeci sau poate sute de cazuri similare se vor produce in tara din cauza unor incompetenti din MAI".In ziua in care si-a preluat mandatul, social-democratul a subliniat ca nici macar nu si-a dorit aceasta functie."Va spun cu toata raspunderea ca nu am vrut sa ocup aceasta functie, dupa cum bine stiti, dar daca tot a fost sa fie, atunci ne apucam de treaba serioasa", a spus atunci ministrul Miercuri, Alexandra Macesanu, o fata de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, a disparut dupa ce a plecat spre Caracal cu o masina "la ocazie". Minora a sunat, joi, de trei ori la numarul de urgenta 112, spunand ca a fost sechestrata de un barbat, insa autoritatile nu au reusit sa identifice locul in care se afla.Duminica, suspectul principal in acest caz, Gheorghe Dinca, a recunoscut ca a ucis-o pe Alexandra, dar si pe Luiza, o fata de 18 ani disparuta in urma cu 3 luni. Ulterior, procurorii au extins cercetarile in cazul lui Dinca Georghe pentru omor calificat , iar anchetatorii au confirmat ca Alexandra a fost ucisa dupa ce a fost prinsa de Dinca sunand la 112. Acum Dinca este anchetat si pentru alte doua crime.Intre timp, seful STS, general-locotenent ing. Ionel-Sorinel Vasilca, si-a dat demisia. In plus, 8 politisti sunt anchetati, iar agentul care a preluat apelul de la 112 a fost deferit Parchetului