Nicolae Robu a castigat definitiv procesul cu seful OPC in dosarul ''Ghilotina cablurilor''

Pentru a da un semnal ca legea trebuie respectata, primarul Nicolae Robu a taiat un cablu aerian, dar care s-a constatat ulterior ca era dezafectat.Nicolae Robu a sustinut tot timpul ca atacurile conducerii OPC Timis la adresa sa pe acest subiect reprezinta "o comanda politica" a PSD, pentru a-l stopa din actiunea "de a face bine orasului"."Am castigat procesul cu OPC Timis pentru ceea s-a intamplat la actiunea numita ghilotina. A fost o comanda politica a celor de la OPC, pentru ca nu s-a mers institutional, ci impotriva mea, ca persoana. Nu au avut alta tinta decat sa ma puna la punct pe mine pentru ca fac prea multe lucruri pentru acest oras si obtin inclusiv aprecierea timisorenilor, iar ei sunt deranjati de aceasta. Instanta a procedat legal, anuland procesul verbal al OPC", a afirmat Nicolae Robu.Edilul a adaugat ca acea actiune de taiere a cablurilor a produs efectele dorite de primarie, operatorii proprietari ai cablurilor grabindu-se sa-si duca in subteran acele cabluri, iar in urma lor va ramane un oras mai frumos, fara niciun cablu aerian.In timp ce Nicolae Robu sustinea ca taierea cablurilor de comunicatii este benefica, OPC Timis i-a cerut primarului aviz psihologic pentru munca la inaltime si anunta, in primavara, amenzi mari pentru primarie."Eu stiu ca am facut un lucru bun pentru Timisoara, care e si apreciat ca atare. Eu stiu ca sunt pericole de surpare a unor stalpi pe care atarna pana la doua sute-trei sute de cabluri care ar putea sa aiba consecinte tragice datorita poverii pe care o reprezinta cablurile de pe ele. (...).Solicitarea OPC a avizului psihologic pentru munca la inaltime denota foarte limpede o preocupare care are alt comandament decat binele orasului", sustinea atunci primarul Nicolae Robu.