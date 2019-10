Nicolae Robu, despre cazul adresei de email a lui Moliere: Consultantul artistic isi va pierde functia, daca se confirma

Ziare.

"Nu stiu, nu am auzit. Nu pot sa cred! Nu pot sa-mi imaginez ca voia sa comunice cu acel Moliere (scriitorul francez - n.r.). Ma voi apleca asupra cazului. Nu va mai fi consultant artistic daca se confirma ce spuneti dumneavoastra (jurnalistii - n.r.). Cum Dumnezeu sa fie consultant artistic? Sa fim seriosi!", a afirmat intr-o conferinta de presa Nicolae Robu.Informatia respectiva a aparut in presa locala, recent, dupa care secretarul de stat in cadrul Ministerului Culturii, Ion Ardeal Ieremia, i-a cerut primarului Nicolae Robu, pe Facebook, sa clarifice situatia conducerii de la Teatrul German Timisoara."Domnule primar Robu, cu fiecare zi care trece fara sa organizati un concurs pentru un management profesionist la Teatrul German, ne facem de mirul lumii. Distinsa din imagine (...), consultant artistic (Dumnezeule Mare!) acolo, cerea adresa de mail a lui Moliere pentru o corespondenta pe tema dreptului de autor. Sau, ma rog, dati-i-o dumneavoastra, daca o aveti", spunea Ion Ardeal Ieremia.In prezent, conducerea Teatrului German de Stat Timisoara este asigurata printr-un interimat, intrucat pe rolul instantei se afla un proces intre primarie si fostul manager, care a castigat intr-o prima instanta cauza cu administratia publica locala."Trebuie sa se termine procesul, pentru organizarea unui concurs pe postul de director. Este un proces pe care l-a dorit un individ lipsit total de caracter (fostul director - n.r.), desi se stie bine ca eu i-am propus sa fie director interimar pana se organizeaza concursul, asa cum scria in ordonanta. Dincolo de faptul ca a castigat in instanta, in legislatie scrie ca se cere 'diploma de licenta in domeniu', nu 'preocupari si proiecte'.Sentinta trebuie respectata. Eu nu am vrut conflicte cu nimeni, (...) dar unii traiesc detasati in conflicte. Le convine o astfel de situatie, nu lucreaza nimic, se bazeaza pe o victorie in instanta si pe incasare de sume importante fara munca", a explicat, marti, primarul Nicolae Robu.