Nicolae Robu face clarificari pe Facebook, dupa ce a decis sa interzica manelele: Respect cetatenii iubitori de manele

Edilul a scris ca respecta "dreptul oricui la propriul gust muzical" si toti cetatenii, inclusiv pe cei "iubitori de manele"."CLARIFICARI PRIVIND SUBIECTUL MANELE & MICI1). Respect dreptul oricui la propriul gust muzical, indiferent care ar fi acesta, deci inclusiv dreptul la indragirea manelelor2). Ii respect pe toti cetatenii, indiferent de gustul lor muzical, deci si pe cetatenii iubitori de manele", a scris Nicolae Robu pe reteaua sociala.De asemenea, el subliniaza ca nu a interzis manelele in Timisoara, ci doar difuzarea lor pe domeniul public in spatii deschise. El a si enumerat locatiile in care este interzis acest lucru."3). Nu am interzis manelele in Timisoara, asa ceva neputand nimeni face in democratie. Atata tot ca am dispus interdictii de interpretare / difuzare a lor PE DOMENIUL PUBLIC IN SPATII DESCHISE, cum ar fi:* Piata Victoriei,* Piata Libertatii,* Piata Unirii,* Piata Sf. Gheorghe,* Piata Traian,* Parcul Rozelor,* Parcul Justitiei,* Parcul Central,* Parcul Alpinet,* Parcul Botanic,* Parcul Copiilor.Si intreb: ce timisorean este acela care ar vrea contrariul?! Ce apreciere ar primi el, daca ar exista, din partea comunitatii timisorene?!", se mai arata in postare.Totodata, Robu spune ca acest gen de muzica poate fi difuzat in Timisoara pe viitor "fara probeme" pe proprietati private, iar pe domeniul public cu aprobare de la primarie."4). Manelele pot fi interpretate / difuzate in Timisoara si pe viitor, fara probleme, pe proprietati private si chiar pe domeniul public, cu aprobare din partea Primariei, in spatii inchise5). Nu am interzis micii, carnatii etc -cine ar face si cine ar putea face, presupunand ca cineva ar vrea, asa ceva?!-, ci doar prepararea lor cu foc cu carbune / lemne, PE DOMENIUL PUBLIC IN SPATII DESCHISE -deci: nu vorbim de spatiile private!-, preparare producatoare de fum abundent si mirosuri puternice. Prepararea in tehnologii neproducatoare de fum abundent si mirosuri puternice este permisa in continuare, inclusiv pe domeniul public in spatii deschise. Intreb: e normal ca minunatele noastre piete si parcuri -le-am nominalizat nai sus pe cele mai importante- sa fie inundate de fum?!", a conchis primarul.