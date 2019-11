Nicolae Robu face sondaj pe Facebook, dupa ce a decis sa interzica manelele

Ziare.

Nicolae Robu intreaba online timisorenii ce parere au despre decizia sa.Cei interesati pot alege una dintre variantele de raspuns: "Va sustinem" sau "Lasati manelele in pace"."Ieri am interzis interpretarea/difuzarea de manele in aer liber pe domeniul public in Timisoara, precum si dedicatiile conexe. Evident, iubitorii genului si dedicatiilor binecunoscute aferente isi pot continua delectarea pe proprietati private, respectiv in spatii publice inchise, fara a-i obliga si pe neiubitori sa fie parte la spectacolul lor", a scris Robu pe Facebook Doar in prima ora de la postare, Robu a primit 250 de comentarii in care unii considera masura discriminatorie, iar altii il sustin. Nicolae Robu si-a anuntat angajatii, intr-o nota interna , ca "se interzice folosirea pe domeniul public al Municipiului Timisoara, in aer liber, a gratarelelor, protapurilor si altor ustensile de gatit cu foc deschis, generatoare de fum si degajatoare de mirosuri de bucatarie de intensitati deranjante".In plus, la niciun eveniment din oras nu se vor mai putea asculta manele."Se interzice interpretarea/difuzarea de manele pe domeniul public al Municipiului Timisoara, in aer liber, precum si practica anuntarii de dedicatii, indiferent cine si pentru cine le solicita", se arata in nota trimisa Societatii Piete SA, Biroului Autorizare Activitati Comerciale, Biroului Organizare Evenimente si Politiei Locale.Cei care nu respecta dispozitiile primarului risca "sanctionarea drastica (...), inclusiv a persoanelor cu functii de conducere in structurile implicate".Decizia a fost luata dupa ce pe retelele de socializare au aparut mai multe filmulete in care pot fi auzite manele si dedicatii, facute chiar si primarului Robu, la targul din Piata Traian al Societatii de Piete, condusa de fostul sau consilier Ionut Nasleu.