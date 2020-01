Primarul Robu vrea sa candideze iar, desi e trimis in judecata: Nu sunt in coliziune cu criteriile de integritate din PNL

Ziare.

com

"Eu sunt membru PNL si doresc sa raman membru PNL. Sunt primar PNL si doresc sa candidez pentru un nou mandat din partea PNL. Consider ca nu sunt in nicio coliziune cu criteriile de integritate ale PNL, pentru ca nimeni nu m-a acuzat pentru acte de coruptie, pentru acte imorale, avute in vedere de respectivele criterii.Sunt trimis in judecata cu incadrarea juridica de abuz in serviciu, dar nu cu acuza ca as fi beneficiat de vreun folos necuvenit, eu sau vreun apropiat al meu, persoana fizica sau juridica. Daca s-a comis in actul administrativ o greseala, in niciun caz nu eu am dispus-o, nu eu am girat-o, iar articolul 240 din Codul Administrativ arata limpede cui apartine raspunderea in astfel de cazuri", a afirmat Nicolae Robu.In ceea ce priveste o posibila candidatura pentru cel de-al treilea mandat, primarul a precizat ca va decide si "in functie de pulsul timisorenilor"."Da,. Dar, in orice conditii, in 2020, ca si in 2012 si in 2016, decizia mea de a candida sau nu o voi lua in functie de ce voi simti ca vor timisorenii: daca voi simti asa cum simt acum ca timisorenii in majoritatea lor ma vor primar, atunci voi candida. Daca voi simti ca timisorenii nu ma vor - desi eu am fost dedicat lor si orasului trup si suflet in acesti ani, am muncit enorm, cinstit 100% si am produs schimbari radicale in bine in oras -, atunci nu voi mai candida. Nu m-am nascut primar", a adaugat liderul liberalilor timiseni.Nicolae Robu a mentionat ca niciunul dintre colegii sai de partid carora nu li s-a permis sa candideze in baza criteriilor de integritate nu a fost in situatia sa, "pentru ca toti au fost acuzati de coruptie, de foloase necuvenite personale sau pentru apropiati"."Stim ca ei au fost in final declarati nevinovati, dar asta este alta discutie", a adaugat Robu.Primarul Nicolae Robu a clarificat in acest fel afirmatiile pe care le-a facut recent, printr-o scrisoare adresata primarilor PNL din judet, referitor la o noua candidatura la Primaria municipiului Timisoara.