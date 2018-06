Primarul Timisoarei, chemat ca suspect la DNA intr-un dosar de fals si abuz in serviciu

UPDATE

Nicolae Robu e acuzat de abuz in serviciu, folosirea de documente nereale pentru obtinerea de fonduri europene, fals si uz de fals."O sa vedem cand ies. Eu stiu ca totul s-a facut legal, ce au facut altii nu pot eu sa va spun. Eu, personal, nu am facut nicio greseala si am incredere in colegi, cred ca nici ei nu au facut, dar asta se va vedea. Eu stiu ce am facut eu", a declarat Nicolae Robu, inainte de a intra in sediul DNA Timisoara.Primarul Timisoarei a confirmat la iesirea din sediul DNA ca a fost pus sub acuzare in dosarul reabilitarii termice, urmand sa dea mai multe declaratii la conferinta de presa pe care o are programata la ora 12:00.Joi, procurorii anticoruptie i-au audiat, in acelasi dosar, si pe viceprimarul Timisoarei Dan Diaconu, precum si pe seful Directiei Edilitare din cadrul primariei, Culita Chis, care sunt cercetati penal tot in calitate de suspecti.Potrivit unor surse judiciare, este vorba de contractul de proiectare pentru anveloparea termica a 65 de blocuri din Timisoara, semnat intre primarie si firma Proiect C&A SRL, detinuta de Cristian Palade.Firma a lucrat pentru Primaria Timisoara inca din noiembrie - decembrie 2012, in conditiile in care contractul a fost semnat de abia in ianuarie 2013. Ulterior, Cristian Palade a sustinut ca, dupa ce a vazut ca este nevoit sa execute lucrari de peste 250.000 de euro in baza unui contract generic pentru 15.000 de euro in care nu erau trecute date precum numarul de lucrari sau de blocuri la care se vor face proiecte, a refuzat sa mai semneze cateva devize, fiindu-i reziliat contractul cu Primaria Timisoara.Primaria Timisoara a depus la Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest proiectele respective pentru obtinerea de fonduri europene pentru reabilitarea termica a celor 65 de blocuri, in valoare de peste zece milioane de euro.Cristian Palade sustinea ca documentele trimise de proiectant au fost falsificate de catre angajatii Primariei Timisoara in momentul in care au depus spre aprobare consilierilor locali proiectele de hotarare privind anveloparea termica a blocurilor.Cristian Palade a dat in judecata Primaria Timisoara si in prima instanta Tribunalul Timis i-a dat dreptate, obligand municipalitatea sa-i plateasca 990.754 lei+TVA. Insa primaria a facut apel, iar Curtea de Apel Timisoara l-a admis, asa ca firma lui Cristian Palade nu mai trebuie sa primeasca niciun leu.In septembrie 2017, DNA a inceput sa ancheteze modul in care Primaria Timisoara a realizat anveloparea celor 65 de blocuri cu fonduri europene.