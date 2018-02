Primarul Timisoarei jigneste jurnalistii care au publicat salariul sau si al soferului sau: Indivizi si individe fara minte si fara caracter

Ziare.

El spune ca presa "a ajuns impanzita de indivizi si individe fara minte si fara caracter, care, in loc sa informeze, dezinformeaza si calomniaza" si ca "o abordare profesionala" ar fi aratat ca salariile din Primaria Timisoara sunt chiar mici in comparatie cu ale altor structuri de administratie publica locala.In presa locala din Timisoara, jurnalistii au dezvaluit ca primarul Nicolae Robu are un salariu net de 16.313 de lei, in timp ce soferul sau, Vasile Paraschiv, este platit cu 9.384 de lei net, acesta fiind angajat la Politia Locala Timisoara si detasat la primarie.Primarul Nicolae Robu a reactionat pe Facebook, comentand ca are loc "o noua demonstratie de penibil a unor pretinsi jurnalisti"."Nu cu mult timp in urma, spuneam, cu gust amar, ca presa,, care, in loc sa informeze, dezinformeaza, calomniaza, de cele mai multe ori. Ei bine, ieri sau alaltaieri, un astfel de neispravit care se pretinde jurnalist a prezentat drept mari descoperiri salariile angajatilor Primariei Timisoara, salarii stabilite prin hotarare de consiliu local, deci publice (...) ", a scris Robu.Edilul sustine ca jurnaistii ar fi trebuit sa arate ca salariile din Primaria Timisoara sunt "moderate", comparativ cu alte structuri din administratia publica locala."Astfel, s-a facut stire nationala cat de mari sunt salariile in Primaria Timisoara! O abordare profesionala ar fi aratat ca salariile in Primaria Timisoara sunt printre cele moderate, intre primariile comparabile si chiar mici in comparatie cu ale altor structuri de administratie publica locala, cum ar fi Consiliul Judetean Timis.Dar, cum cititul este obositor pt unii -de aceea, ei au scris mult mai mult decat au citit, se poate deduce asta foarte usor dupa ce scriu-, 'marii jurnalisti' n-au facut un minim efort de documentare. Mi-ar fi placut sa vad un tabel comparativ cu salariile in primariile primelor zece orase ale tarii dupa populatie, spre exemplu si in consiliile judetene ale judetelor corespondente.Dar, daca s-ar fi facut asa ceva, puteam vorbi de un act de presa, ori, acte de presa sunt prea putini lucratori in domeniu -nu le spun jurnalisti, din respect pentru ceea ce inseamna sa fii jurnalist!- apti sa faca (e datator de speranta, insa, ca, totusi, mai sunt) ", a mai scris Robu.Nicolae Robu admite ca salariile publicate de presa locala sunt reale, el vorbind insa de salariile brute, si nu despre cele nete, asa cum au fost ele prezentate. De asemenea, el l-a aparat pe soferul sau, spunand ca acesta lucreaza pana la 14 ore pe zi."Stirea nationala despre care am vorbit l-a avut in centru pe soferul meu, sofer care castiga, chipurile, 10.000 lei pe luna. De fapt, in mana, castiga 6.500 lei pe luna. Nu putin, desigur, se poate spune chiar mult, pana recent atata fiind salariul meu, ba chiar mai mic. Ce nu spun 'jurnalistii' este ca domnul Paraschiv -asa il cheama- nu castiga acest salariu ca sofer, ci ca sef de serviciu in Politia Locala, pentru ca eu, in loc sa platesc distinct un sofer, in situatia in care timpul cat un sofer este efectiv la volan, pe zi, este redus, folosesc drept sofer un sef de serviciu.Acest om lucreaza alaturi de mine 12-14 ore pe zi, foarte frecvent inclusiv sambata. Evident, eu as avea dreptul, la cat e durata zilei mele de lucru -o durata ilegala, iata, eu ma autodenunt ca incalc codul muncii, muncind 12-14 ore pe zi, lucru pentru care PSD Timis a si cerut ITM -imi reamintesc si sunt convins ca si dv. va reamintiti, cu placere-, sa ma sanctioneze, sa vedeti pana unde se poate merge in Romania!-, as avea dreptul, reiau ideea, sa angajez un sef de serviciu si doi soferi.Dar, fac economii, folosind drept sofer un sef serviciu, care lucreaza zilnic, pro bono, o multime de ore suplimentare. Fanatic al muncii, alaturi de mine, deci, de hulit si el, alaturi de mine!", a scris Robu.In final, el a tinut sa arate: "Eu castig circa 12.000 lei pe luna, nicidecum 17.000 lei!".