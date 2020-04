Primarul unui oras anunta constructia unui nou stadion: "Tineti-va tare!"

La Timisoara se construieste si un stadion de 50 de milioane de euro

Ziare.

com

Pe langa acest proiect, autoritatile din Timisoara mai vor sa construiasca inca un stadion de fotbal, de 50 de milioane de euro, pe care l-au anuntat anul trecut, dar si unul de rugby.In ce priveste stadionul nou anuntat acum, Nicolae Robu spune ca acesta va fi construit undeva pe Calea Buziasului."Tineti-va tare! Va spun ceva despre care nu am vorbit intentionat pana acum, nu pentru ca mi-a scapat. Avem contract semnat in urma unei licitatii pentru studiul de fezabilitate, pentru construire stadion pe structura metalica strada Calea Buziasului. E alt proiect decat cel envizajat sa fie stadion de rugby, dar despre care eu am spus ca va servi si alte sporturi, pentru ca stam foarte prost la capitolul stadione", a anuntat Nicolae Robu, conform ProSport Aceasta arena va avea 15 mii de locuri, cu tribune acoperite, si va fi de categorie UEFA 4."Ne-a venit contractul semnat de castigator, mai trebuie mici formalitati. Ne intelegem cat de curand, e o chestiune de zile, poate maximum saptamana viitoare, se va da ordinul de incepere a lucrarilor. Sper sa fie finalizat pe parcursului anului 2021. O sa vedem dupa ce studiul de fezabilitate e gata, ce va spune proiectantul. Din informatiile pe care le am, constructia merge mult mai rapid decat cea clasica", a adaugat Robu.La finalul anului trecut, autoritatile din Timisoara au anuntat ca vor construi si un stadion de 50 de milioane de euro.Stadionul Dan Paltinisanu va fi demolat in scurt timp si in locul sau va fi construit unul nou, cu o capacitate de 30 de mii de locuri.Tribunele vor fi acoperite complet, iar arena nu va avea pista.Conform unui anunt facut de presedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra, Compania Nationala pentru Investitii a lansat licitatia pentru studiile necesare."Ne aflam in fata unui moment important pentru realizarea noului stadion. La scurt timp dupa ce am predat amplasamentul, CNI a si lansat licitatia pentru studiile necesare. Investitia se misca in acest moment foarte rapid. Firma care va castiga licitatia va avea termen 4-5 luni sa predea documentatia.Suntem la dispozitia Companiei pentru orice situatie ce ar putea sa apara, astfel incat sa nu existe sincope in derularea investitiei", a declarat Dobra in septembrie 2019.C.S.