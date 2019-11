Motivul pentru care Stanciu nu e interesat de tricoul cu numarul 10

Ziare.

La ultimele meciuri ale nationalei, tricoul cu numarul 10 a fost purtat de Ianis Hagi, insa Stanciu spune ca acest aspect nu conteaza."Eu, personal, fara sa jignesc pe nimeni, nu vreau ca lumea sa creada ca nu respect acest numar, mai ales ca la noi in echipa nationala e un numar foarte important... Eu nu mai cred in numarul 10 din ziua de azi, in tricou, nu in jucator", a spus Stanciu intr-un interviu pentru site-ul oficial al FRF "Poti sa porti numarul 8 sau oricare alt numar si sa faci ceea ce ce face un numar 10. Personal, pe mine nu ma intereseaza acest aspect. La Euro am jucat cu numarul 10 din cauza ca Maxim nu a prins lotul. Daca el era in lotul pentru Euro, cu siguranta ar fi purtat el acest tricou", a adaugat acesta.35 de meciuri si 10 goluri marcate are Nicolae Stanciu in nationala Romaniei.8 e numarul purtat de Stanciu la ultimele actiuni ale "tricolorilor".Vezi si: Surprizele pregatite de Cosmin Contra pentru meciul cu Suedia: Iata cum ar putea arata primul "11" al Romaniei I.G.