CFR Cluj ar putea da o mare lovitura pe piata transferurilor

Nu FCSB, echipa pentru care a jucat timp de trei sezoane, ci CFR Cluj e formatia la care Stanciu ar dori sa evolueze in viitor."Am vorbit si cu Alex (Chipciu - n.red.), dar nu cred ca l-am influentat cu ceva. Atunci cand mi-a cerut parerea, si eu i-am zis ca as alege CFR-ul. Sper sa fie bine si sa castige din nou campionatul", a spus Stanciu intr-o interventie la Digi Sport Nicolae Stanciu (26 de ani) evolueaza in prezent la Slavia Praga.Mijlocasul ofensiv roman a jucat in Romania pentru Unirea Alba Iulia (2008-2011), FC Vaslui (2011-2013) si FCSB (2013-2016).A mai evoluat in cariera sa pentru Sparta Praga si Al-Ahli.