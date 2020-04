Duckadam crede ca Stanciu se razbuna pe FCSB!

Ziare.

Presedintele de imagine al lui FCSB nu-si explica altfel gestul lui Stanciu de a dona bani pentru salvarea rivalei Dinamo si nici declaratia ca i-ar placea sa evolueze la CFR Cluj."Am o banuiala ca are ceva cu FCSB. Este problema lui, probabil are niste polite de platit, dar chiar nu stiu cui", a spus Duckadam la Digi Sport."FCSB l-a propulsat sa fie milionar... La Dinamo e vorba doar de imagine, pentru ca daca voia s-o salveze dona mai multi bani", a continuat acesta.Nicolae Stanciu a donat aproximativ 2 mii de euro pentru salvarea clubului Dinamo.In urma cu o saptamana, Stanciu surprindea cu o declaratie in care isi arata aprecierea pentru CFR Cluj si lasa o portita deschisa pentru un transfer al sau in Gruia.Stanciu a jucat timp de trei sezoane la FCSB, in perioada 2013-2016.I.G.