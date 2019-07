Nicolae Stanciu revine in Europa - surse

Transferul esuat la Al Ahli

Potrivit Prosport , internationalul roman in varsta de 26 de ani ar fi ajuns deja la un acord cu campioana Cehiei, Slavia Praga.Mijlocasul roman, aflat in conflict cu gruparea din Arabia Saudita dupa ce nu si-a primit banii, ar urma sa se deplaseze chiar astazi la Praga, pentru a semna contractul.Fostul jucator al lui FCSB revine astfel in Cehia dupa numai jumatate de an petrecuta in Arabia Saudita.El a mai evoluat pentru marea rivala a Slaviei Praga, Sparta, in perioada 2017-2019, reusind sa marcheze 10 goluri in cele 34 de meciuri jucatr.Intreaga experienta a lui Stanciu in Arabia Saudita a fost una esuata, el avand probleme majore de adaptare.Cumparat de Al Ahli in iarna acestui an de la Sparta Praga cu aproape 10 milioane de dolari, Stanciu nu a reusit sa se impuna in echipa si sa devina omul determinant la care sperau arabii.Mai mult, in urma cu cateva luni el a fugit practic din cantonament si a acuzat faptul ca nu a primit nici macar un salariu de cand a ajuns la Jeddah.A revenit cu greu in lotul lui Al Ahli doar pentru a sfarsi prin a fi dat afara.