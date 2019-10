Reactia lui Stanciu dupa meciul cu Barcelona: Ce spune despre duelul cu Messi

Ziare.

Mijlocasul roman crede ca un rezultat de egalitate ar fi fost mai echitabil."Am inceput foarte bine si am reusit sa egalam... Nici nu am vazut cand a intrat mingea in poarta, nu stiu ce s-a intamplat la golul lor. E pacat, pentru ca am marcat si, dupa numai patru minute, la o lovitura libera, la care nu se anunta nimic special, au marcat un gol norocos. Acest lucru ne-a incentinit putin, dar in final am reactionat din nou puternic si am fi putut marca golul egalizator. Din pacate, toate suturile au fost blocate", a spus Stanciu, potrivit Telekom Sport Lionel Messi a marcat primul gol al meciului de la Praga, iar Stanciu a ramas de-a dreptul impresionat de starul argentinian."Este un sentiment placut, nu multi jucatori au ocazia sa infrunte Barcelona, sa infrunte acesti jucatori uriasi. In special Messi, care eu cred ca este cel mai bun jucator din istorie. Este fantastic sa il vezi pe teren si sa intri in dueluri cu el, sa incerci sa ii iei mingea. Dar nu cred ca este vorba doar despre el. Au o echipa fantastica, cu jucatori foarte buni, iar pentru urmatorul meci ar trebui sa ne concentram sa ii oprim pe toti", a continuat fotbalistul roman in varsta de 26 de ani.Vezi si:Stanciu a fost titular la Slavia Praga in disputa de pe teren propriu cu Barcelona si a ramas pe teren pana in minutul 76, cand a fost inlocuit cu Husbauer.Golurile partidei au fost marcate de Boril (min.50) pentru gazde, respectiv Messi (min.3) si Olayinka (min.57 - autogol) pentru catalani.