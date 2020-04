Stanciu ii pune la zid pe Becali si Hagi

Ziare.

Internationalul roman e convins ca echipele au bani sa incheie sezonul si nu era necesar sa apeleze la o asemenea masura."Am auzit ca in Romania este grav (cu salariile - n.red.)... In mod normal, cluburile nu ar trebui sa aiba probleme cu banii atat de devreem. Un club ar trebui sa aiba bani pana la finalul sezonului in curs", a spus Stanciu la Digi Sport."Noua aici nu ne-a zis nimic de bani", a adaugat acesta.FCSB si Viitorul sunt echipele care au anuntat ca au injumatatit salariile jucatorilor dupa suspendarea campionatului din cauza pandemiei de coronavirus.Nicolae Stanciu joaca la Slavia Praga din vara lui 2019.I.G.