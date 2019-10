Stanciu, peste Messi: Notele acordate de L'Equipe dupa meciul din Liga Campionilor

Ziare.

Mijlocasul roman a primit cea mai mare nota a meciului dintre Slavia Praga si FC Barcelona (scor 1-2), din Grupa F a Ligii Campionilor.Potrivit Gazeta Sporturilor , internationalul roman a primit nota 7 in L'Equipe, la fel ca alti doi coechipieri de-ai sai, Masopoust si Boril.De la Barcelona, doar portarul Ter Stegen a primit 7, in schimb Lionel Messi, autorul primului gol, a luat un 6.Vezi si:Stanciu a fost titular la Slavia Praga in disputa de pe teren propriu cu Barcelona si a ramas pe teren pana in minutul 76, cand a fost inlocuit cu Husbauer.Golurile partidei au fost marcate de Boril (min.50) pentru gazde, respectiv Messi (min.3) si Olayinka (min.57 - autogol) pentru catalani.