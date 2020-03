Stanciu, uimit de ceea ce se petrece in Cehia in plina pandemie de coronavirus

Ziare.

Intr-un interviu acordat site-ului oficial al Federatiei Romane de Fotbal , mijlocasul roman in varsta de 26 de ani dezvaluie ca in Cehia nu se respecta mai deloc restrictiile impuse de autoritati.Fotbalistul Slaviei Praga spune ca supermarketurile si strazile sunt pline de oameni."Cred ca in acest moment sunt aproape de doua ori mai multe cazuri aici decat in Romania. Dar oamenii nu stau in izolare, supermarketurile sunt pline de oameni, pe strada e plin de masini, oameni care se plimba! Eu, in schimb, sunt cu sotia mea la Praga si respectam toate recomandarile", a dezvaluit Stanciu."Imi petrec toata ziua cu sotia, gatim, ne uitam la seriale, jucam rummy si profitam de timpul pe care il avem pentru a invata limba ceha", a completat acesta.Nicolae Stanciu joaca la Slavia Praga din vara anului trecut.Cehia a inregistrat, pana in acest moment, 3.001 cazuri de coronavirus si 23 de decese.