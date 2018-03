Fostul presedinte al Frantei Nicolas Sarkozy a fost retinut

Ziare.

Potrivit informatiilor Le Monde , fostul presedinte al Frantei a fost plasat in arest preventiv la sediul politiei judiciare din Nanterre, unde fusese convocat in ancheta care viza posibila finantare ilegala a campaniei sale din 2007, in urma careia a si castigat mandatul prezidential.Este pentru prima data cand Sarkozy este audiat pe aceasta tema, precizeaza cotidianul francez, dupa ce o cercetare judiciara a fost demarata in aprilie 2013.De la publicarea, in mai 2012, pe site-ul, a unui document libian care releva o finantare a campaniei lui Nicolas Sarkozy, de catre Libia lui Gaddafi, invesigatiile au avansat considerabil.In noiembrie 2016, intermediarul Ziad Takieddine a admis ca a transportat de la Tripoli la Paris, intre finalul anului 2006 si inceputul lui 2007, cinci milioane de euro cash, pentru a-i inmana lui Claude Gueant, apoi lui Nicolas Sarkozy, in acea vreme ministru de Interne.Mai mult, niste caiete cu insemnari ale fostului ministru libian al Petrolului, Choukri Ghanem, mort in 2012 in conditii inca neelucidate, recuperate de justitia franceza, mentioneaza si ele existenta unei plati cu destinatia Nicolas Sarkozy.Recent, politistii de la Oficiul central de lupta contra coruptiei si infractiunilor financiare si fiscale (OCLCIFF) au facut public un raport al magistratilor, in care se detalia cum au circulat banii lichizi in cadrul echipei de campanie a lui Sarkozy.Pana in prezent, anchetatorii cred ca au descoperit una dintre pistele banilor libieni, prin intermediarul Alexandre Djouhri, pe atunci apropiat al lui Bechir Saleh, in prezent incarcerat la Londra in asteptarea unei posibile aduceri in Franta, si lui Claude Gueant, inculpat pentru "fals si uz de fals" si pentru "acoperirea fraudei fiscale", care si-ar fi cumparat apartamentul din Paris cu ajutorul acestui circuit financiar posibil libian.Potrivit informatiilor, mai multi fosti demnitari libieni din epoca lui Gaddafi au pus la dispozitia autoritatilor noi informatii, care ar confirma banuielile de finantare ilicita, pe care fostul presedinte francez a contestat-o pana acum.