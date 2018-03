Fostul presedinte Nicolas Sarkozy a fost eliberat din arest

Ziare.

"Arestul lui Nicolas Sarkozy a luat sfarsit", a declarat una din cele doua surse apropiate de dosar consultate de agentia citata, fara a preciza eventualele evolutii judiciare decise de magistrati.Audiat in stare de libertate in acelasi dosar, Brice Hortefeux, apropiat al lui Sarkozy si titular al mai multor portofolii de ministru in timpul mandatului prezidential din 2007-2012, a declarat ca nu a existat nicio finantare din Libia sau de oriunde din strainatate pentru campania electorala, afirma avocatul acestuia. Fostul presedinte al Frantei Nicolas Sarkozy a fost retinut marti pentru a fi audiat la sediul politiei judiciare din Nanterre, in ancheta care vizeaza o finantare ilicita pentru campania sa prezidentiala din 2007.Potrivit informatiilor Le Monde, fostul presedinte al Frantei a fost plasat in arest preventiv la sediul politiei judiciare din Nanterre, unde fusese convocat in ancheta care viza posibila finantare ilegala a campaniei sale din 2007, in urma careia a si castigat mandatul prezidential.Este pentru prima data cand Sarkozy este audiat pe aceasta tema, precizeaza cotidianul francez, dupa ce o cercetare judiciara a fost demarata in aprilie 2013.