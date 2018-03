Sarkozy a fost inculpat pentru coruptie si finantare ilegala a campaniei electorale

Ziare.

com

Dupa cinci ani de investigatie si doua zile de audieri la politie, un judecator francez a decis ca exista suficiente dovezi pentru a-l pune sub acuzare pe Sarkozy, relateaza BBC.Presedinte al Frantei in perioada 2007-2012, Nicolas Sarkozy este acuzat de coruptie pasiva, finantare ilegala a campaniei electorale si ascunderea unor fonduri publice din Libia, din partea fostului dictator Moammar Gaddafi, ucis in octombrie 2011.Dupa audierile de la politie, Nicolas Sarkozy s-a intors acasa , dar a fost plasat sub supraveghere printr-un ordin al instantei. Sarkozy a fost retinut marti la un sediu al politiei judiciare din Nanterre, o suburbie a Parisului, iar miercuri a fost interogat din nou.Fostul presedinte francez a respins toate acuzatiile si sustine ca mai multi libieni incearca sa se razbune pentru decizia sa de a trimite avioane de lupta franceze in Libia, in timpul revoltei care s-a incheiat cu rasturnarea de la putere a lui Gaddafi in 2011., apoi judecatorii vor trebui sa ia o noua decizie privind initierea procesului.In 2012, site-ul de stiri francez Mediapart a publicat un document semnat de un fost demnitar libian care afirma ca regimul lui Moammar Gaddafi a acceptat in 2006 sa finanteze cu aproximativ 50 de milioane de euro campania prezidentiala a lui Nicolas Sarkozy.In noiembrie 2016, Ziad Takieddine, un om de afaceri franco-libian, a declarat ca a intermediat transferul a cinci milioane de euro din Libia catre Nicolas Sarkozy si Claude Gueant, fostul sef de cabinet si director de campanie al presedintelui francez.