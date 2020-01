S-a stabilit data procesului fostului presedinte francez Nicolas Sarkozy

Ziare.

Nicolas Sarkozy este suspectat ca ar fi incercat sa obtina la inceputul lui 2014, prin intermediul avocatului sau Thierry Herzog, informatii secrete de la Gilbert Azibert, pe atunci inalt magistrat, intr-o procedura care il viza, in schimbul unui mic ajutor pentru un post in principatul Monaco.Procesul fostului sef de stat (2007-2012) pentru "coruptie" si "trafic de influenta" se va derula intre 5 si 22 octombrie dupa o audiere intermediara fixata pentru 17 iunie, relateaza AFP.Acest proces al unui presedinte francez pentru coruptie este inedit, chiar daca si predecesorul lui Sarkozy, Jacques Chirac, a avut probleme cu justitia. Acesta din urma a devenit in 2011 primul sef de stat francez condamnat pentru "deturnare de fonduri publice" si "abuz de incredere" intr-o afacere de angajari fictive la Primaria din Paris in anii 1990, cand era primar al capitalei.Curtea de casatie a respins in iunie ultimele recursuri formulate de Nicolas Sarkozy, avocatul si prietenul sau Thierry Herzog si fostul inalt magistrat al Curtii de casatie Gilbert Azibert, care incercau sa evite un proces. Avocatii lor nu au dorit sa faca niciun comentariu in acest caz miercuri, potrivit France Presse.Nicolas Sarkozy, care s-a retras din viata politica dupa infrangerea din alegerile primare ale dreptei de la sfarsitul lui 2016, urmeaza sa fie judecat in urmatoarele luni si pentru "finantarea ilegala" a campaniei sale din 2012. Datele celui de al doilea proces nu sunt inca cunoscute.Intr-un rechizitoriu sever din octombrie 2017, parchetul national financiar a comparat metodele lui Nicolas Sarkozy cu cele ale unui "delincvent experimentat" si a criticat numeroasele recursuri intentate de avocatii sai care au "paralizat" judecarea cazului.Dosarul isi are originea in interceptarile conversatiilor telefonice ale fostului sef de stat cu avocatul sau, cerute in cadrul anchetei privind acuzatiile referitoare la o finantare libiana a campaniei sale din 2007.Politistii au descoperit ca Nicolas Sarkozy folosea un mobil secret cu o cartela prepay achizitionata sub numele "Paul Bismuth" pentru a comunica cu un sigur interlocutor, avocatul sau.Ascultarile politiei, pe care se bazeaza acuzarea, au fost validate de Curtea de casatie in martie 2016. Ele ar putea insa provoca o apriga lupta juridica dupa inceperea procesului.