Inalta Curte analizeaza daca redeschide dosarul ministrului Economiei, Niculae Badalau

Este vorba de o plangere facuta impotriva ordonantei de clasare a acuzatiilor in cazul lui Niculae Badalau. Actualul ministru a fost cercetat de DNA pentru trafic de influenta, raportat la faptul ca ar fi aparat interesele unei societati comerciale implicate intr-un circuit financiar fraudulos.Procurorii DNA spuneau in 2013, ca politicianul ar fi facut demersuri atat la nivelul conducerii Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala (ANAF), cat si pe langa persoane cu functii in institutiile de stat din judetul Giurgiu (prefectura, conducerea Agentiei de Plati si Interventii in Agricultura (APIA)."De asemenea, in cursul acestui an, la solicitarea invinuitului Badalau Niculae, societatea comerciala implicata in circuitul evazionist i-a pus la dispozitie, cu titlu gratuit, produse alimentare pentru un eveniment organizat la restaurantul sau", acuzau procurorii.In final, ancheta a fost clasata in cazul lui Niculae Badalau.In iulie 2018, Elias EL Khoury a facut plangere la Tribunalul Giurgiu pentru redeschiderea cazului. In septembrie 2018, instanta a declinat cazul la Inalta Curte , deoarece Badalau are calitatea de senator.Afaceristul libanez Elias EL Khoury este trimis in judecata de DNA, din decembrie 2018, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 47 de milioane de lei.Libanezul este acuzat de evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat, fapte facute in calitate de administrator al societatii Avicola Mihailesti.